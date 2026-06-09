Stubb kohtub Tallinnas Zelenskiga

Soome presidendi kantselei avalduse kohaselt osaleb kohtumisel ka Norra peaminister Jonas Gahr Støre.

Zelenski viibib Eestis visiidil, et osaleda Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) tippkohtumisel. Stubb ise tippkohtumisel ei osale – Soomet esindab seal peaminister Petteri Orpo.

Ukraina riigipea kohtub ka president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga.

Teisipäeval külastab Eestit samuti Ukraina välisminister Andri Sõbiha, kes kohtub välisminister Margus Tsahknaga.

9. juunil toimub Tallinnas Põhjala ja Balti riikide koostöö (NB8) tippkohtumine, kus Eesti võõrustab seitsme riigi peaministrit.

Eesti on 2026. aastal NB8 eesistujariik. Kõrgetasemelised külalised hakkasid tippkohtumisele saabuma 8. juunist.