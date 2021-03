Kaljulaid kaalub Moldova külastamist

"Tõepoolest oleme arutamas riigipea võimaliku töövisiidi üle [Moldovasse] mai lõpus – juunis. Moldova on Euroopa Liidu idapartnerlusriigina meie jaoks oluline, seal on hetkel pöördelised ajad ning me saame nendega jagada oma riigi ülesehitamise kogemust," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe ERR-ile.

Tema sõnul on Moldovas praegu olulised nii e-riigi, korruptsioonivastase võitluse, õigusriigi ja kodanikuühiskonna arengu teemad ning Eesti kogemust neis valdkondades hinnatakse kõrgelt.

"See on mõneti ka meie moraalne kohustus – jagada oma õppetunde ja kogemusi, nii nagu oleme seda teinud Gruusias, Ukrainas ja teistes Ida-Euroopa riikides, kus suuremad reformid käsil või silmapiiril. Meie e-Riigi Akadeemia tegutseb seal päris aktiivselt, samuti Idapartnerluskeskus," selgitas Linnamäe.

Novembri lõpus valiti Moldova presidendiks reformimeelseks peetav Maia Sandu, kellel seisab ees ränkraske töö – puhastada riik korruptsioonist ja aidata Moldova välja Euroopa kõige vaesema riigi staatusest.

Siiski oleneb Kaljulaidi Moldova-visiidi teoks saamine ja selle programm paljuski sellest, milline on sel ajal viirusolukord, lisas presidendi kommunikatsiooninõunik esmaspäeval ERR-ile.

Märtsi algul sai avalikuks, et president Kaljulaid plaanib aprillis külastada Afganistani ning soovib selleks enda ja delegatsiooni liikmete vaktsineerimist.

2. ja 3. märtsil tegi ta kahepäevase töövisiidi Lätti ja Leetu, et tähistada Eesti-Läti ja Eesti-Leedu diplomaatiliste suhete sajandat aastapäeva.

5. märtsil sai Kaljulaid Põhja-Eesti Regionaalhaiglas koroonaviiruse vastase vaktsiini süsti ning 8. märtsil tegi ta ühepäevase töövisiidi Hispaaniasse.

Teadaolevalt on praegu ettevalmistamisel presidendi riigivisiit Austriasse, mis peaks toimuma aprilli lõpus.