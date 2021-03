Euroopa Komisjon väljendas üllatust, et Belgia valitsus otsustas pikendada väheoluliste reiside keeldu.

Belgia oli ainus Euroopa Liidu riik, mis kehtestas pärast jõulupühi mitteolulistele reisidele täieliku keelu. Selle põhjuseks oli hirm uute koroonaviiruse mutatsioonide leviku pärast. Jaanuaris kehtestatud meede kehtis esialgu 1. märtsini. Kuid Belgia valitsus otsustas eelmisel reedel reisipiiranguid pikendada vähemalt 18. aprillini, teatas EuObserver.

"Olime üllatunud, et reisikeeldu pikendatakse Belgias uuesti. Seda ei mainitud komisjonile saadetud varasemas kirjas," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Euroopa Komisjoni esindaja väitis, et ühepoolsed reisipiirangud võivad kahjustada ühtse turu toimimist ja inimeste vaba liikumise põhimõtet. Karmid reisipiirangud on Euroopa Liidus kehtestanud veel Saksamaa, Belgia, Ungari, Taani ja Rootsi.

Oma kirjas kutsus komisjon kuut Euroopa Liidu riiki asendama reisikeelud sihipärasemate meetmetega. Selle eesmärk oleks tagada kooskõlastatud lähenemine piiriületustele.

"Komisjoni seisukoht ei ole muutunud. Me ei usu, et reisikeeld seda põhimõtet järgib ja oleme palunud Belgial asendada see sihipärasemate meetmetega," ütles komisjoni pressiesindaja.

"Belgia reisikeeld on õigustatud, rohkem kui kunagi varem. Peame arvestama koroonaviiruse uute mutatsioonide levimisega kogu Euroopas," ütles Belgia peaminister Alexander De Croo.

Belgia rahvatervise instituut Sciensano registreeris eelmisel nädalal keskmiselt 2344 koroonaviiruse juhtumit päevas. Eelmise laupäeva seisuga oli Belgias koroonaviiruse vaktsiini esimese süsti saanud 613 929 inimest.