Eelmisel nädalal saatis Euroopa Komisjon kuuele liikmesriigile kirja, milles teatas, et nende kehtestatud reisipiirangud ei ole kooskõlas kokku lepitud reeglitega. Muide need reeglid võeti just veebruaris liikmesriikide poolt vastu.

Kirja saanud riikide seas oli näiteks Soome, kes jaanuari lõpus oli kehtestanud välisriikide kodanikele riiki sisenemiseks väga karmid piirangud. 23. veebruaril kehtestas riik laevafirmade kaudu sisuliselt ka kooronatesti negatiivse tulemuse piiril ette näitamise kohustuse. Ent loodetud reeglite lõdvendamist see kaasa ei toonud.

Kuivõrd Soomes töötavad tuhanded eestlased, kes sooviksid kodumaaga ühendust hoida, siis küsis ERR Euroopa Komisjonilt, mida kavatsevad nad olukorra parandamiseks teha.

Komisjoni õigusküsimuste ja võrdse kohtlemise kõneisiku Christian Wigandi sõnul ootavad nad endiselt riikide selgitusi.

"Oleme saatnud ametliku kirja kuuele liikmesriigile: Belgiale, Taanile, Saksamaale, Ungarile, Soomele ja Rootsile. Kirjale vastamise tähtaeg pole veel käes, kuid oleme saanud kirja kahelt liikmesriigilt. Saksamaalt ja Belgialt. Loeme neid vastuseid tavapärase põhjalikkusega," selgitas Wigand.

Euroopa Komisjoni seisukoht on endiselt sama ja selge, see pole muutunud.

"Liikmesriigid nõustusid koordineeritud lähenemisega, et hallata vaba liikumise piiranguid Euroopa liidus. Need soovitused on kristallselged ja nad peaksid olema kõigile teenäitajaks. Me ootame, et kõik liikmesriigid järgiksid seda lähenemist ja leppe kaitsjana jälgime teema arengut väga täpselt," ütles Wigand.

Wigandi sõnul on riikidel aega selgitusi anda kuni esmaspäevani. Siis on aga Komisjon keerulise valiku ees: kas minna riikide karistamise teed või lahendada juhtum mõnel pehmemal viisil.

Esimesel juhul võivad nad riskida oma tõsiseltvõetavusega juhul, kui riigid suuniseid ei täida. Teisel juhul aga saaks neid süüdistada oma töö tegemata jätmises.

Euroopa Komisjonile juba vastanud Belgia märkis ametlikus kirjas, et ei kavatse praeguseid piiranguid muuta ning need kehtivad vähemalt 1. aprillini. Sisuliselt tähendab see kogu eluliselt mittevajaliku reisimise piiramist. Seejuures peab vajadusel olema reisija valmis ka elulist vajadust tõestama.

Belgia peaminister Alexander de Croo ütles neljapäeval, et piirangud on hetkel rohkem õigustatud kui kunagi varem. Seega võib eeldada, et Euroopa Komisjon peab võtma ette mõõduvõtu vähemasti enda asukohariigi ehk Belgiaga.