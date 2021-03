Itaalia valitsus otsustas 250 000 doosiga saadetist mitte lasta üle piiri, et hoida vaktsiin Euroopa Liidus, vahendas Financial Times.

Itaalia teavitas otsusest ka Brüsselit. Euroopa Komisjon, kes oleks võinud saadetise blokeerimise tühistada, seda ei teinud.

Euroopa Komisjoni poolt jaanuaris esitatud reeglite järgi peavad Euroopa Liidus tegutsevad ravimitootjad küsima luba vaktsiini Euroopa Liidust eksportimiseks riigilt, kus konkreetne tehas asub.

Reeglid on osa Brüsseli vastureaktsioonist AstraZeneca teatele, et lubatud tarnetähtaegadest ei suudeta kinni pidada, misjärel tekkisid Euroopa Liidus kahtlused, et vaktsiinitootja on lubatud vaktsiini müünud Euroopa Liidust välja.

Itaalia uus peaminister Mario Draghi nõudis veerbuaris toimunud Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel, et euroliit kehtestaks koroonavaktsiini ekspordile karmimad piirangud.