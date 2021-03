Merkel ütles, et pandeemia on jõudnud uude etappi ja lubas leibkondade vahel suurema suhtluse võimaldamist esmaspäevast alates.

Samuti avatakse üleriigiliselt raamatupoed, lillepoed ja aianduskeskused.

Merkel hoiatas, et taasavamine on tihedalt seotud kohalike nakatumismääradega.

Saksamaa Euroopa Komisjonile: reisipiirangud jäävad

Saksamaa teatas varem päeval kirjas Euroopa Liidule, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reisipiirangud naaberriikidega jäävad jõusse, ehkki Euroopa Komisjon on hoiatanud, et piiride sulgemine rikub liikumisvabadust.

Saksamaad ähvardab naabrite koroonaolukorra tõttu suur oht, teatas kirjas suursaadik Euroopa Liidus Michael Clauss.

Tegemist oli vastusega Euroopa Komisjoni eelmise nädala kirjale, milles hoiatati Saksamaad ja veel viit ühenduse liiget – Belgiat, Taanit, Soomet, Ungarit ja Rootsit – ülemääraste kitsenduste eest piiril.

AstraZeneca vaktsiin ka üle 65-aastastele

Merkel teatas kolmapäeval ühtlasi, et riik annab peagi loa üle 65-aastastele inimestele kasutada AstraZeneca/Oxfordi vaktsiini koroonaviiruse vastu.

"Saksamaa vaktsiinikomisjon, kelle soovitusi me järgime, annab AstraZenecale kasutamisloa eakate vanuserühmadele," ütles Merkel ajakirjanikele pärast piirkondlike liidritega peetud kõnelusi järgmiste pandeemiaga seotud sammude üle.

Saksamaa on varem teatanud, et neil puuduvad piisavad andmed, et üle 65-aastaste inimeste jaoks vaktsiini kasutamiseks roheline tuli anda, kuid Merkeli sõnul on see muutunud tänu hiljutistele julgustavatele uuringutele.

Suur hulk defitsiitsest AstraZeneca vaktsiinist on Saksamaal lihtsalt laos ootel.