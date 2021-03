Nakkuskordaja on langenud, muret teeb vanemaealiste nakatumise kasv

Eesti nakkuskordaja on langenud 1,25-lt 1,07-le. See tähendab, et iga koroonaga nakatunu annab omakorda nakkust edasi keskmiselt 1,07-le inimesele. Taas on aga hakanud kasvama nakatumine vanemaealiste seas.

Viimase nädalaga on lisandunud 9570 registreeritud uut nakkusjuhtu. Eesti keskmine nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul on 1392. Iga viies koroonatest on osutunud positiivseks.

Nakatumisnäidud jätkavad paiguti kasvamist. Näiteks Saaremaal on nakatumine tõusutrendis juba kuuendat nädalat järjest. Kõrgeimad on nakatumisnäidud Anija vallas (4182), Viru-Nigula vallas (3163), Maardus (3108) ja Lasnamäel (2652).

Praegune trend on selline, et kahe nädala präast on Eesti nakatumisnäit juba 2000. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno hoiatas, et praeguse kasvutempo jätkudes võib riigi keskmine nakatumisnäit jõuda 2600-ni.

Vähenenud on 30-50-aastaste nakatumine, ent muret teeb taas eakamate inimeste suurem osakaal nakatunutest. Üle 80-aastaste nakatumine on nädalaga kerkinud 55 protsendi võrra ja 70-79-aastaste nakatumine 25 protsendi võrra, ehkki käimas on vaktsineerimised, mis peaksid eeskätt just selle vanuserühma nakatumistaset vähendama.

Ka alla 10-aastaste laste nakatumise osakaal on suur - 13 protsenti kõigist positiivsetest koroonaproovidest.

Kontroll hooldekodu üle

Lanno lubas võtta teravdatud tähelepanu alla Hallistes asuva erahooldekodu Mulgi Häärber, mille juhataja Merle Palk keeldus ise vaktsiinist ja ka enamik hooldekodu personalist ja töötajatest on vaktsineerimata, ent nüüd on suurem osa neist koroonaga nakatunud ja mitu elanikku juba raskes seisus ka haiglas. Palk on öelnud, et hooldekodus loobus suur osa hooldusalustest ja personalist pakutud vaktsiinist ning haiguse antikehad saadaksegi nüüd viiruse läbipõdemise järel. Sotsiaalkindlustusametile on mõistetamatu, et töötajad keelduvad vaktsineerimisest ning jätavad ka hooldekodu elanikud vaktsiini hüvedest nõustamata.

"Kontrollime seda juhtumit täie tõsidusega. Tahame aru saada, kas on järgitud kogu seda võimalust, mida on nakkusohu ennetamiseks ja ärahoidmiseks võimalik teha," ütles Lanno ERR-ile.