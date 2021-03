"Kui lühidalt öelda, siis piirid sulgusid ja meie äri peatus. Liisingumakseid ei ole enam millegi eest tasuda. Kokkuvõttes lõppes kõik pankrotiga," ütles Temptransi juhatuse liige ja üks omanikke Aleksandr Denistšev kolmapäeval ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Firma 2019. aasta majandusaasta aruande kohaselt, mis oli esitatud 2020. aasta oktoobris, lootis ettevõtte juhtkond kuni lõpuni olukorda lahendada. "2019. aasta 31. detsembri seisuga ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara. Vaatamata sellele, et Temptransil ei olnud piisavalt käibevahendeid, jätkab ettevõte ome tegevust. Meie edasised plaanid on järgnevad: uute partnerite otsimine ja taotluse esitamine uute kohalike liinide avamiseks," seisab majandusaasta ülevaates.

2019. aastal oli ettevõtte müügitulu 1,8 miljonit eurot, puhaskahjum 105 000 eurot.

Denistševi sõnul põhjustas ettevõtte pankroti peamiselt olukord rahvusvaheliste reisidega ning kohalikel liinidel toimuv ei olnud nii suure mõjuga. 2018. aastal kaotas Temptrans konkursi ühiskondike, 2019. aastal aga ka kommertsvedude korraldamiseks Maardu ja Tallinna vahel.

Denistšev rääkis, et Temptransi jaoks olid peamiseks tuluallikaks liinid Tallinnast Peterburgi, Kiievisse, Pihkvasse ja Minskise, kuid piiride sulgemine andis sellele tugeva hoobi.

Denistšev ei osanud öelda, kui suured on kokku Temptransi võlad, firma bussid on tema sõnul pandud oksjonile.

Temptransi pankrotihaldur Oliver Ennok ütles, et ettevõtte kohustuste suurus ületab pool miljonit eurot. "Minule teadaolevalt on Temptransi kohustused kokku 511 821 eurot, aktivaid on aga umbes 20 000 euro ulatuses," rääkis Ennok.

Temptransi mikrobussid, mis sõitsid Tallinna ja Maardu vahel, müüvad oksjonitel kohtutäiturid. Oksjonid algavad 26. märtsil, nelja bussi alghinnad on vahemikus 6000 kuni 9750 eurot.

Võlausaldajate esimene koosolek peetakse 24. märtsil

2019. aastal töötas firmas umbes 50 inimest, 2020. aasta lõpuks oli jäänud juba alla 20 töötaja.