Bussifirmad süüdistavad konkurenti ebaausas tegevuses Tallinna-Peterburi liinil

Viis Tallinna-Peterburi vahet sõitvat bussifirmat saatsid majandusministeeriumile ja siseministeeriumile pöördumise, kus süüdistavad Baltic Shuttle'it, et see kasutab võimalust Peterburi suunduvatel liinidel erandlikult lisabusse käiku panna kurjasti ära.

Lux Express Estonia, Temptrans, Evrolains, Presto ja Ecolines Estonia tõid pöördumises välja, et nad kõik sõidavad rahvusvahelistel liinidel Eestist Peterburi ja tagasi kindlate väljumistega, lähtudes sõiduplaanidest, mille on kooskõlastanud Eesti ja Venemaa pädevad asutused.

Kuigi sõiduplaanid on koostatud vastavalt politsei antud juhisele, kus piiriületuseks Eesti poolele jäävas piiripunktis on planeeritud 30-40 minutit ning see aeg on mõeldud ühe liinibussi teenindamiseks, siis koolivaheaegadel, jõuludel, aastavahetusel ja riiklikel pühadel sõidunõudlus suureneb ning lühiajalist ja ajutiselt on lubatud liinil lisabusse käiku panna.

"Käesolevaks hetkeks on Narva maanteepiiripunktis kujunenud olukord, kus vedaja Baltic Shuttle OÜ kasutab lisabussi rakendamise võimalust kurjasti ära," teatasid bussifirmad. "On küsitav, kuidas ühel ettevõttel on nii palju tavasõitjaid, et pea iga päev ja kõigil väljumistel kasutatakse liini teenindamiseks lisabusse."

Pöördumisele allakirjutanute sõnul saadab Baltic Shuttle ühele väljumisele kaks kuni neli lisabussi ja näiteks tänavu 5. jaanuaril võeti kasutusele kuus lisabussi.

"See on viide sellele, et liiniveo sildi all teostatakse tegelikult juhuvedu. Samuti kasutatakse liiniveo silti suvalistel kellaaegadel piiriületuseks, st ei peeta kinni neile kinnitatud sõiduplaanidest ja seega ka piiriületuseks ette nähtud kellaaegadest," teatasid nad.

Konkurendi sellise käitumise tõttu ei ole teistel vedajatel enam võimalik sõiduplaanidest kinni pidada ja osal neist on ka riigisisesed peatused, kuhu ühe vedaja tegevuse tõttu piiril nende bussid enam õigel ajal ei jõua ja sagenenud on kaebused. Lisaks toovad need probleemid kaasa nõuded sõitjatelt, kellel on sihtpunktis mõni jätkureis, millest ta bussi hilinemise tõttu maha jääb.

Temptransi tegevdirektor Katerina Kloren ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et kõik teised bussifirmad kannatavad ühe vedaja pideva reeglite rikkumise all. "Seda eriti nädalavahetustel ja pühade ajal, kui reisijate arv suureneb," tõdes ta.

Bussifirmad märkisid, et eelmise aasta aprilli alguses öeldi politsei ja majandusministeeriumi infopäeval vedajatele, et Peterburi lisabussid on probleem, kuid lahendust, kuidas ühe vedaja samal kellaajal väljuva reisi ebamõistlikult suurt lisabusside arvu reguleerida, ei ole senini.

"Palume siseministeeriumil koostöös PPA-ga võtta meetmed ja kehtestada piiriületuseks kord, kus lisabusside kasutamine oleks selgelt reguleeritud, st põhibussile on võimalik lisada ainult üks lisabuss, kõiki teisi lisabusse teenindatakse üldjärjekorras," tegid nad ettepaneku.

Samuti ei tohiks Narva piiripunkt allakirjutanute hinnangul kooskõlastada seda, kui üks vedaja soovib iga päev kasutada lisaks põhibussile mitmeid lisabusse, sest lisabuss on siiski erand ja mitte reegel.

Baltic Shuttle'i kommertsdirektor Igor Paštšuk ütles, et tal ei ole hetkel pabereid käepärast, kuid nii palju kui tema teab, ei ole nad üle nelja lisabussi käiku pannud.

"Kuulen sellest, et meie peale kaevati, teie käest esimest korda, kuid ma ei arva, et me mingeid seadusi rikuks. Reeglite kohaselt peame piiripunktis lisabussidest teada andma, mida me ka teeme. Mingeid küsimusi piirivalvuritelt ei ole tulnud. Lisabussid lasid samal aastavahetusperioodil käiku kõik vedajad. Busside arv sõltub aga firma võimalustest," rääkis ta.

Paštšuk lisas, et pakkumine tuleneb nõudlusest ja kui nemad poleks lisabusse liinile saatnud, oleks seda teinud teised.