Riik plaanib kuni kaks miljardit eurot laenu võtta

Rahandusministeerium usub, et selle aasta tegelik laenuvajadus võib kujuneda pisut väiksemaks, kui sügisel prognoositud.

"Siis me rääkisime võib-olla üle kahemiljardisest laenuvajadusest. Nüüd, aasta alguses, kui vaatame neid arenguid, siis see number, mida kasutasime, oli pigem, et sel aastal võtame kuni kahe miljardi ulatuses laenu," selgitas rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross.

EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme märgib, et uus valitsus suurendab eelarvedefitsiiti, kuid seda oleks võimalik teha ka ilma laenu võtmata, kasutades reserve.

"Me võtsime ju eelmisel aastal päris suure varuga, 3,5 miljardit umbes võtsime laenu. Sellest ei kulutanud kõike ära. Aasta lõpu seisuga seisis riigi likviidsuspuhvris ca 2 miljardit eurot niisama," ütles Helme.

Samas ei arva Helme, et kõik reservid tuleks kasutusele võtta.

"Teine küsimus on, et kas on mõistlik praegu kõiki oma reserve kasutusele võtta. Ehk on mõistlikum reservi hoida ja lisakulutused rahastada laenu kujul," möönis ta.

Rossi sõnul moodustab likviidsuspuhver praeguse seisuga umbes poolteist miljardit ja seda on soov hoida.

"Meie eesmärk on selline, et likviidruspuhver peab igal hetkel olema mingis suurusjärgus ja see suurusjärk, kus me soovime oma likviidsuspuhvrit hoida, on ca miljard," ütles Ross.

Märtsis lõppeb riigi üks aastane võlakiri, mille refinantseerimiseks võetakse uus lühiajaline laen.