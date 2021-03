Liiklus Läti-Eesti piiril on märgatavalt vähenenud

Kui eelmise aasta märtsi esimesel nädalal saabus Eestisse umbes 1900 sõidukit, siis eriolukorra kehtestamise järel vaid 1100. Ligikaudu samas mahus liigub sõidukeid ka Lätti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriolukorra kehtestamine mullu 12. märtsil vähendas liiklust ühel suunal ligi 800 võrra päevas. Iklas oli piirikontroll.

Praeguste piirangute ajal on üldine reisimine Euroopas raskendatud ja juhuturiste peaaegu polegi. Piiri ületab ühel suunal päevas ligi 1200 veokit.

Kes erandkorras piiri ületada soovib, saab selleks loa politseilt.

"Politsei- ja piirivalveamet tegeleb ka erilubade menetlemisega. Kui isikud sooviksid piirangute ajal tulla Eestisse, siis meil on vabariigi valitsuse kaks korraldust, millest üks reguleerib piiriületamist, Eestisse saabumist, ja teine eneseisolatsiooni jäämist. Lähtuvalt sellest, nende isikute puhul, kes ei lähe erisuste alla, näiteks kaubavedajad, meditsiinitöötajad või sidetöötajad, kes tagavad tähtsaid teenuseid, on tõesti vaja taotleda eriluba. Meil näiteks tulevadki eriloa taotlused neilt, kes soovivad tulla mingitel põhjustel, näiteks matustele," selgitas Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhataja Margo Peters.

"Töötamine on Eestis lubatud ja Balti riikide vahel on veel kokkulepe, et need isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Lätis või Leedus, saavad piirangutevabalt liikuda," lisas ta.