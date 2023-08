Eesti pärib Lätilt Salacgriva silla kohta aru

"Seni ei ole probleeme Via Baltica läbilaskvusega olnud ning transpordifirmad pole sellise murega transpordiameti poole varem pöördunud. Informatsiooni saamiseks esitas transpordiamet palve Läti kolleegidele," ütles kliimaministeeriumi teedetalituse juhataja Julia Bergštein ERR-ile.

Tema sõnul teeb Eesti Transpordiamet teehoiu valdkonnas tihedat koostööd nii Läti kui ka Leedu maanteeametitega ühiselt loodud MTÜ Balti Teedeliit raames.

Salacgriva küla läbival Via Baltical asuv sild üle Salatsi (läti keeles Salaca) jõe on olnud aastaid renoveerimata ja sellel tekivad suurema liiklusega perioodidel ummikud, kuna silla alanenud kandevõime tõttu lastakse sinna alates eelmise aasta algusest korraga peale ainult ühes suunas liikuvad sõidukid ning teisele poole suunduvad autod peavad seni foori taga ootama.

Läti meedia teatel tekkivad seal suuremad ummikud pühade ajal ning eriti suvel, kui lisaks kaubaautodele liigub teedel ka rohkem turismireise tegevaid inimesi sõiduautodel.

Läti rahvusringhääling LSM.lv kirjutas juuni lõpus pärast jaanipäeva tekkinud pikkadest järjekordadest silla lähistel.

Väidetavalt tekkis ka eelmisel nädalavahetusel, kui tuhanded lätlased ja leedulased suundusid Tallinnasse kontserdile, Salacgriva silla ületamist ootavatest autodest järjekord, mis tipphetkel oli kuue kilomeetri pikkune.

Silla remonti pole seni suudetud korraldada, kuna Limbaži maakond, millele sild kuulub, ei ole võimeline selleks raha leidma, Läti transpordiministeerium on aga seni keeldunud seda oma bilanssi võtmast, rääkis Limbaži omavalitsusjuht Dagnis Straubergs, mida vahendas väljaanne Baltic News.

"Loodame riigi toetusele, oleme korduvalt pöördunud ka ministeeriumi poole ettepanekuga anda see sild riigi omandisse, kuid seni on sellest keeldutud. Aga me peame mõistma, et see on rahvusvahelise tähtsusega sild, kuulub Euroopa Liidu TEN-T transpordivõrgustikku. Muidugi kannatab kohalik kogukond, kuid nagu me teame, läbib seda ka rahvusvaheline liiklus, nii militaar- kui ka tsiviiltransport," ütles Strauberg.

Nüüd loodab Läti saada silla renoveerimiseks toetust Euroopa Liidu militaarmobiilsuse fondist, ütles ministeeriumi transporditeemade aseriigisekretär Ligita Austrupe väljaandele Baltic News.

Limbaži regiooni juht Straubergs ütles, et ehitushange tuleks kohe välja kuulutada, et silla ehitus saaks veel aasta lõpus alata. Ehitusprotsess ise võiks kesta poolteist aastat. Hetkel tuleb siiski lahendada rahastamise küsimus, tõdes ta.