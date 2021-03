Komisjon soovitas, et pärast 7. aprilli oleks lubatud koguneda kuni kümneliikmelistel rühmadel. Kõigil jaemüügikohtadel lubatakse tegevust uuesti alustada.

Kaubakeskustes kus pinda on rohkem kui 7000 ruutmeetrit, tohiksid samas uksed avada ainult toidupoed, lemmikloomapoed, apteegid ja raamatupoed.

Komisjoni hinnangul võiksid aprilli lõpus tegevust alustada uuesti muuseumid ja raamatukogud. Samuti saaks jätkata autokooli praktiliste sõiduõppe tundidega.

Komisjon soovitas jätkata siiski põhilisi piiranguid. Need on maskide kandmine ja sotsiaalne distantseerumine. Komisjoni hinnangul on need meetmed olnud tõhusad.

Komisjon leiab ka, et piirangute leevendamine on riskantne ja valitsus peab olukorra halvenemise korral olema valmis piirangute kiireks karmistamiseks.

1-6. klassi ja 12 klassi õpilased saaksid kooli naasta kui koroonaviiruse kumulatiivne esinemissagedus on 14 päeva järjest väiksem kui 400 juhtumit 100 000 elaniku kohta. 7-11 klassi õpilased tohivad koolis käia siis kaks korda nädalas.

Lätis kuulutati 9. novembril välja erakorraline olukord ja see kestab 6. aprillini.

alitsus esitas seimile eriolukorra lõpetamist käsitleva eelnõu

Läti valitsus andis kolmapäeval seimile üle eelnõu, et teha muudatused COVID-19 nakkuse leviku haldamise seaduses, mis käsitleb ka eriolukorra lõpetamist riigis.

Valitsuse istungi ajal selgitas peaminister Krišjanis Karinš, et valitsuse kolmapäevane otsus ei lõpeta eriolukorda ning teema juurde tullakse tagasi tuleval nädalal.

Seim käsitleb eelnõu kiirendatud korras.

Riigikantselei direktor Janis Citskovskis selgitas, et kui eriolukord lõpeb, siis on vaja täiendavaid regulatsioone, et tagada kontroll epidemioloogilise olukorra üle.

Citskovskise sõnul ei tähenda eriolukorra lõppemine kehtivate piirangute ammendumist. Piirangud vaadatakse üle nii, et kõige vajalikumad neist jäävad jõusse. Valitsus on selleks esitanud muudatused COVID-19 nakkuse leviku haldamise seadusele, jättes endale õiguse kehtestada piirangute asjus määrusi.