Mupo kontrollis Maardu-Tallinna bussiliinidel maskikandmist

Märtsis on munitsipaalpolitseinikud Tallinnas kontrollinud rohkem kui 2000 ühissõidukit ja jaganud üle 2700 näomaski, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nakatunute kolded on just töökollektiivides. Ja 50 protsenti ju nakatutakse töökollektiivides. Ja Maardust käib päris palju rahvast tööl Tallinnas, pluss veel vahepealsetest peatustest tullakse peale ja sõidetakse Tallinna," selgitas mupo juht Aivar Toompere bussiliinidel maskikandmise kontrollimist.

Tallinnas kontrollis mupo esmaspäeval Maardusse sõitvaid busse.

"Täna me pole veel jaganud ühtegi maski. Aga me ka vähe kontrollisime ja vähe reisijaid oli. Aga kõigil, kes reisisid, olid maskid ilusasti ees," rääkis mupo vaneminspektor Vjatšeslav Ištšik.

Maardus pidid korrakaitsjad esimese tunni jooksul mõne maski jagama.

"Täna oleme kontrollinud üheksat bussi ja jaganud kuus maski. Eile Lasnamäel kahe tunniga jagasime umbes 50 maski," ütles mupo vaneminspektor Sigrid Hartman.

Tema sõnul ei saa Maardu ja Lasnamäe kolletest järeldada, et suur osa venekeelsest elanikkonnast poleks piirangutega kursis.

"Mina ei eristaks nüüd eestlasi ja vene keelt kõnelevaid inimesi. Ikkagi teadlikkus

on suhteliselt lai. Ei ole just ka muidugi küsinud, kas olete eestikeelne või venekeelne, aga üldjuhul teadlikkus on hea," ütles Hartman.

Mupo murekoht on töötajate vaktsineerimine. "Kahjuks muidu me oleme eesliinitöötajad, aga nüüd, kui vaktsineerida vaja, siis me ei ole eesliinitöötajad. Meie ametnikud valdavas enamuses on vaktsineerimata," ütles Aivar Toompere.

"Veel ei ole vaktsineeritud. Aga kohe, kui võimalus antakse, kindlasti vaktsineerin. Ja soovitan ka teistele teha seda sama," sõnas Vjatšeslav Ištšik.

Nii jagasid munitsipaalpolitseinikud maske nakatumisriskist hoolimata.

"Seda tööd ei saa teha, kui sa kardad. Aga loomulikult ma pelgan. Mul on paljud tuttavad läbi põdenud. Ei soovi kellelegi," ütles Sigrid Hartmann.

Mupo andmetel kannavad maske ühistranspordis üle 95 protsendi sõitjatest.