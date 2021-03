Lasnamäe on juba kuude kaupa koroona nakatumisnäidu poolest Eesti tipus

Lasnamäe linnaosa Tallinnas on juba kuude kaupa koroona nakatumisnäidu poolest Eesti tipus. ERR-i repoter Anton Aleksejev käis Lasnamäe elanikega rääkimas, et aru saada, miks see nii on.

Lasnamäe elanik Olga Vinkel läks külla oma emale, kes samuti elab Lasnamäel. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, kas ta näeb ohtu sellistes kohtumistes.

"Minu ümbruskonnas on palju inimesi, kes on koroona läbi põdenud ja loomulikult olen ma nüüd ettevaatlik. Oli aeg, kui ma ema juurde minnes isegi sisse ei läinud, vaid andsin toidu üle ukse. Nüüd ma tegin aga testi ja mul on kõik hästi," rääkis ta.

Näiteks ühes majas suhtutakse maskirežiimi tõsiselt, aga vaktsiinidesse ettevaatlikult.

"Ma ei soovi hetkel ühtegi vaktsiini, sest ma ei ole 100 protsenti kindel, et kõik vaktsiinid aitavad," ütles Olga Vassiljevna Petrikejeva.

Olga ema on kindel, et kui keegi rikub piiranguid, siis just noored. "Loomulikult, noorte seas on rohkem maskide mittekandmist, distantsi mittehoidmist. Nad arvavad, et nad elavad igavesti," sõnas Petrikejeva.

Samal ajal pere noorema põlvkonna esindaja Daniel Vinkel on teisel arvamusel. "Noored, kuna nad on rohkem erudeeritud ja teavad koroonaviiruse kohta palju, kannavad maski õigesti. Kui aga minna poodi või bussi ja vaadata inimesi vanuses 30+, siis te näete, kuidas nad kannavad - mask nagu oleks ees, aga pole ka," kirjeldas ta.

Tõsi, paljud Lasnamäe elanikud suhtuvad piirangutesse skeptiliselt.

"Sunnitult pean ma neid reegleid järgima, sest muud varianti pole. Mis puudutab aga meie riigijuhte, siis millegi pärast käivad nad Šveitsis suusatamas. Ja Kaja Kallas jäi samuti haigeks, kuigi kandis maski ja järgis piiranguid," kommenteeris Natalia Parkanen.

Natalia ja tema sõbranna Diana Kovaljova ei tahaks end vaktsineerida isegi Vene Sputnikuga.

Kahjuks Sputnikut ma ka ei oota. Ei, mingit olemasolevat vaktsiini ma põhimõtteliselt ei oota," ütles Kovaljova.

"Vaktsineerimine probleemi ei lahenda, sest praegune vaktsiin aitab pooleks aastaks, kui ma õigesti mäletan. Mis mõte on teha süsti iga poole aasta tagant? Ja koroonal on nii erinevad sümptomid - ühel on kopsupõletik, teine ei saa WC-sse minna. Ja mille vastu on siis see vaktsiin?" arutles Parkanen.

Aadressil Kalevipoja 5 jäid eelmisel kevadel korraga haigeks kümme elanikku, üks neist suri. Mida arvavad majaelanikud vaktsineerimisest nüüd?

"Ühed usuvad vaktsiini, teised kardavad. Aga suurem osa kardab. On palju negatiivset reklaami, eriti AstraZeneca kohta, et veri hüübib, inimesed surevad.

Rohkem usuvad Pfizerit ja Sputnikut," ütles KÜ Kalevipoja 5 esimees Tamara Ahmedova.

See, et Sputnik ei ole veel jõudnud ka paljude Venemaa kodanikeni, meie inimesi ei huvita.

"Ma arvan, et see on tegelikult hea variant, kui avada siin Vene tehnoloogia alusel oma tööstus ja siis vaadata, kui palju meil endil vaktsiine vaja on. Kui seda saab teha Itaalia, miks siis Eesti ei saa?" rääkis Oksana Titova.

Luuletaja ja kirjanik Andres Langemets on elanud Lasnamäel üle 30 aasta. Ta on Pfizeriga vaktsineeritud ja vaatab nüüd oma vene naabrite käitumist üheksandalt korruselt.

"Mina ei oska siin rahvuse järgi küll vahet teha. Ütleme, et venelased on seltsivamad ja seltskondlikumad, ju nad natuke tihedamini suhtlevad," ütles ta.

Esmapilgul tundub, et kurjajuureks on need, kes ei järgi piiranguid ja ei taha end vaktsineerida. Kuid praegusel koroonapuhangul Lasnamäel on ka objektiivsed põhjused.

Statistika järgi saab endale kaugtööd lubada umbes 40 protsenti eestlasi, aga vaid 17 protsenti venelasi.

Jäätisevabrikus Premia töötab 120 inimest, eelmisel aastal haigestus neist seitse, sellel aastal juba 20 inimest. Kõik, kes saavad, töötavad kodust. Aga jäätis iseennast toota ei suuda.

"Meie liinid on väga automatiseeritud, me teeme ka praegu iga päev 22-25 tonni jäätist. Aga täisautomatiseerimine on "Premia" ja minu unistus. Võib-olla viie-seitsme aasta pärast me ehitame grupis ühe jäätisevabriku Eestisse ja siis tuleb täisautomaatne, inimesi on hästi vähe seal," rääkis Premia Tallinna külmhoone juht Aivar Aus.

Riskigrupis on ka kaubandustöötajad mõningate klientide käitumise tõttu.

"Kahjuks on meil selliseid inimesi, kes ütlevad, et ma ei karda või ma olen juba vaktsineeritud. Nad mõtlevad ainult iseendale, mitte teiste peale. Me pakume neile alati maske, aga nad loobuvad," rääkis Mustakivi Rimi infotöötaja Ketrin Vilu.

Lasnamäe õigeusukirikus peab isa Grigori jumalateenist maskis vaatamata sellele, et kirik on tühi. Tema sõnul järgib kohalik rahvas kõiki piiranguid.

"Kristlane on oma olemuselt seadusekuulelik. Eeskätt Jumala seaduse, aga ka riigiseaduse suhtes, kui need seadused ei lähe omavahel vastuollu. Seega olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes te ootate Issandat," ütles isa Grigori.

Eelmisel nädalavahetusel vaktsineeriti Medicumi perearstikeskuses riskigruppe. 2000 doosi läksid kiiresti, aga venelasi oli vähemuses.

"Vene keelt kõnelevad inimesed on rohkem skeptikud. Nad võib-olla kardavad rohkem, nad ei usalda ja nendel on rohkem küsimusi, nendega on raskem töötada. Aga see ei tähenda, et nendega pole vaja töötada," rääkis Medicumi perearstikeskuse õendusjuht Anna Tšižikova.

Anastassia Voronina ja tema pere järgivaid kõiki piiranguid, kannavad maske, väldivad kokkusaamisi ja ootavad oma vaktsineerimiskorda. Koroonadissidentidesse suhtub Anastassia mõistvalt ja kaastundlikult.

"Inimene kardab alati seda, millest ta aru ei saa. Haridustaseme tõttu võib inimesel olla vaktsiinist samasugune arusaam nagu kosmosest, inimene ei tea, millega on tegemist ja kuidas see toimib. Sellisel juhul inimesed muidugi kardavad," arvas ta.