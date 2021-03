WHO soovitab jätkata AstraZeneca vaktsiini kasutamist

WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge ütles, et praeguse seisuga kaaluvad AstraZeneca koroonavaktsiini kasutegurid üles sellega seotud ohud, mistõttu tuleks elude säästmiseks vaktsiini kasutamist jätkata.

"Vaktsineerimiskampaanias tuleb potentsiaalsete kõrvaltoimete signaale ikka ette. See ei tähenda tingimata, et need on seotud vaktsineerimisega," ütles Kluge.

"Praeguse seisuga me ei tea, kas mõne või kõik neist olukordadest on põhjustanud vaktsiin või mõni teine kokkulangev tegur," lisas Kluge.

Mitu Euroopa riiki on peatanud AstraZeneca vaktsiini kasutamise, sest kardetakse, et see põhjustab veretrombide teket.

Euroopa Ravimiameti (EMA) hinnangut AstraZeneca vaktsiini kasutamise kohta on oodata neljapäeval.

Suurbritannia ravimiamet kinnitas teisipäeval, et pole leidnud otseseid seoseid AstraZeneca koroonavaktsiini ja tromboosi vahel.