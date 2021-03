Mihkelson ootab valitsuselt aktiivset vaktsiinidiplomaatiat

Eesti Päevaleht vahendas Mihkelsoni (Reformierakond) sõnu Delfi "Erisaates", kus riigikogu liige rääkis, et tema teada ei ole Eesti juhid rääkinud riikidega, kust võiks kasutuseta doose küsida.

"Aga küsimus on õigustatud, mitte ainult selle pärast, et Taani tegi sellise otsuse. Norra tegi vahepausi ja Island. Kuid teame, et Euroopa riigid ja Euroopa Komisjon on pöördunud ka USA poole, et saada seal ladudes olevast 30 miljonist doosist midagi meile, sest USA pole veel andnud AstraZenecale kasutusluba. Tegelikult on kohti, mille kaudu täiendavaid vaktsiinikoguseid saada, päris mitu," rääkis Mihkelson.

Väliskomisjoni esimees lisas, et sotsiaalminister, välisminister ja diplomaadid võiksid proovida Euroopa riikidega dooside vahetamise asjus jõud ühendada, vahendas EPL.

Mihkelsoni sõnul on vaktsiinide kättesaamiseks vaja aktiivsust. "Eks teinekord võib olla nähtavat aktiivsust, kuid tulemuslik diplomaatia ei peaks käima pressiteadete, vaid telefoni ja muu vestlustöö kaudu," ütles ta.

Mihkelson lubas, et väliskomisjon kohtub sel reedel välisminister Eva-Maria Liimetsa ja võib-olla ka terviseameti esindajatega, et rääkida, kuidas Eesti rahvusvahelises plaanis oma tööd lähiajal kavandab.