Ka Läti peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Läti tervishoiuasutused palusid ühisavalduses arstidel mitte kasutada juba avatud AstraZeneca vaktsiini viaale ning mitte avada uusi.

Haiguste ennetamise ja kontrolli keskus, riiklik immuniseerimisnõukogu, ravimiamet ja tervishoiuinspektsioon märkisid, et vaktsiini kasutamine on peatatud ettevaatusabinõuna seoses teadetega kõrvalnähtudest teistes EL-i riikides, lisades samas, et ühtegi sellist juhtu ei ole Lätis kinnitatud.

Meede on jõus kuni kaks nädalat. Läti tervishoiuametkonnad tõdesid, et seni ei ole tuvastatud põhjuslikku seost vaktsineerimise ja tõsiste tervisehäirete vahel.

Euroopa Ravimiamet (EMA) korraldab neljapäeval erakorralise kohtumise, et otsustada võimalike meetmete vajadus seoses teadetega üksikutest tromboosidest pärast vaktsineerimist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on soovitanud jätkata AstraZeneca kasutamist, lisades, et selle ekspertkogu vaatab teisipäeval veel kord üle vaktsiini ohutuse.

9. märtsil oli Läti peatanud ühe AstraZeneca partii kasutamise.

Vaktsineerimine on Lätis niikuinii Euroopa Liidu kõige aeglasem, kuna ametnikud jätsid erinevalt mitmest teisest riigist tellimata suuremad Pfizeri vaktsiini kogused ja AstraZenecaga on olnud pidevad tarneraskused.

Lätis ei ole juhtunud ühtegi koroonavaktsiiniga seostatavat surma

Lätis ei ole seni kinnitust leidnud ühtegi surmajuhtumit, mida saaks seostada koroonavaktsiiniga, teatas esmaspäeval ravimiamet (ZVA).

2020. aasta 28. detsembrist 2021. aasta 14. märtsini on ZVA saanud 654 teadet COVID-19 vaktsiinide võimalike kõrvalmõjude kohta. Sel ajal tehti Lätis ühtekokku 79 000 vaktsiinisüsti. See tähendab, et kõrvalmõjudega juhtumeid on üks sajast.

ZVA on saanud ka kuus teadet inimese surmast pärast vaktsineerimist. Nelja juhtumi korral suri inimene 10-17 päeva pärast vaktsineerimist ning kahel juhtumil kolm päeva pärast kaitsesüsti saamist.

Kuuest surmajuhtumist nelja on põhjalikult analüüsitud. Kolme juhtumi puhul jõuti järeldusele, et surma põhjus ei olnud seotud vaktsineerimisega. Ühe juhtumi puhul aga ei saanud ebapiisavate andmete tõttu konkreetseid järeldusi teha.

ZVA teatel ei ole Lätis teatatud ühestki verehüübe juhtumist pärast koroonasüsti saamist.