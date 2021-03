Eesti jätkab AstraZeneca vaktsiini kasutamist

Teisipäeva õhtul kogunenud Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis, et Eestil on mõistlik jätkata AstraZeneca vaktsiini kasutamist. Seda eriti arvestades Eesti epidemioloogilist olukorda, on vaktsiini edasine kasutamine suurem kui võimalik kahju, ütles komisjoni liige Irja Lutsar.

"Me otsustasime, et me vaktsineerimist ei lõpeta. Praeguseks ei ole selgelt ära tõestatud vaktsiinidel oleks trombidega seos," ütles Lutar. "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks tõi Lutsar välja, et ei ole leitud põhjuslikku seost Astra Zeneca vaktsiini ja tromboosi vahel.

Lutsar rääkis, et Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon koguneb uuesti neljapäeval. Siis peaks tulema Euroopa ravimiameti ravimiohutuse komitee kirjalik aruanne. "Seal on detailid kõik kirjas, siis otsustame edasi, see sõltub sellest uuringust," sõnas Lutsar.

Lutsar rääkis, et komisjon kaalus ka kasu ja kahju suhet. "Me leidsime, et vaktsineerimisest saadav kasu on suurem kui vaktsineerimisega kaasnev kahju," sõnas Lutsar.