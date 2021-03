Eesti suurim põlevkiviõli tootja VKG on arendusinvesteeringud teadmata ajaks peatanud, sest pole teada, milliseks kujuneb riigi süsinikumaksu poliitika. Küll loodab keemiaettevõte, et käimasolev aasta lõpetatakse taas kasumis, teatasid "Terevisiooni" uudised.

Aastatel 2015-2017 kahjumis lõpetanud Viru Keemia Grupp on viimased kolm aastat teeninud kasumit. Eelmise aasta 8,9 miljonit eurot puhaskasumit on eelmiste aastatega (2018 - 24,9 miljonit eurot ja 2019 - 35,8 miljonit eurot) võrreldes küll tunduvalt väiksem, kuid VKG juhatuse esimees Ahti Asmann avaldas lootust, et alanud aasta on neile taas edukam.

"Ootame stabiilset aastat. Nõudlus on turul tugev meie peenkeemiatoodete järele, põlevkivi järele. Näeme ka huvi tõusu poolkoksitoote järele. Me oleme selle aasta vaates kindlasti optimistlikud," sõnas Asmann.



2019. aastal investeeris VKG 30 miljonit eurot: sellest 19 miljonit tootmisüksuste töökindluse tagamisse, 6 miljonit uutesse arendusprojektidesse ja 5 miljonit eurot keskkonnaprojektidesse.

2020. aastal VKG arendusprojektidesse enam ei investeerinud. Keskkonnaprojektidesse ning töökindluse ja -tõhususe tõstmisesse olid eelmisel aastal investeeringud kokku 14,2 miljonit eurot ehk aasta varasemaga võrreldes kahanesid investeeringud rohkem kui poole võrra.

Ahti Asmann tunnistas, et VKG on arendusinvesteeringud teadmata ajaks peatanud. "Süsinikumaksu poliitika määramatus pärsib investeeringuotsuste vastuvõtmist. Ettevõtted ei ole võimelised ühtegi tasuvusarvutust läbi viima, kui puudub arusaam, millise maksumääraga keskkonnas tuleb tegutseda. VKG-le teadaolevalt pannakse paika süsinikumaksupoliitika 2021. kuni 2023. aasta jooksul," ütles Asmann, lisades et seega peaks ta hiljemalt 2023. aastal saama vastata, millal taas arendusprojektidesse on mõtet investeerida.

VKGs töötab üle 1600 inimese.