Analüütik Nokia koondamistest: Soome võib töökohti tegelikult juurde tulla

Tänapäeval pole Nokia enam see kalossitootja, kellena enam kui sajand tagasi tegevust alustati, kuid mitte ka see mobiiltelefone tootev gigant, kellena 1990. aastatel tuntuks saadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegune Nokia tegutseb samal võrgutehnoloogiaturul, kus Huawei ning Ericsson.

Teisipäeval avalikustatud koondamiste laine on analüütikute hinnangul Nokia uue juhi Pekka Lundmarki samm ettevõtte praeguse struktuuri lihtsustamiseks.

"Posiitivne külg on see, et kulutõhusus, mida selle kokkuhoiuga saavutatakse, suunatakse tootearendusse. Niimoodi võib Soome lõppude lõpuks isegi töökohti juurde tulla," ütles investeerimisfirma Inderes analüütik Mikael Rautanen.

Samal ajal kui Soomes tehtavasse tootearendusse panustatakse, võib töö kaotada kuni 11 protsenti Nokia 90 000 töötajast.

Kuid kui kolmeaastaseks plaanitud struktuuri- ning strateegiamuutus õnnestub, võib eelmise juhi Rajeev Suri ajal konkurentidest maha jäänud ettevõte jälle jalad alla saada.

"Mobiilsete võrkude poolel investeerib Nokia eriti just 5G tehnoloogiasse, et vahe konkurentidega tasa teha. Nokia seisukohalt on hea see, et globaalsel turul pole rohkem kui kolm suurt osalist. Mobiilioperaatorid tahavad, et ka tulevikus oleks piisavalt konkurentsi. Niisiis on Nokia jaoks koht olemas," ütles Rautanen.

Nokia aktsia oli kolmapäeva õhtupoolikul siiski paar protsenti miinuses.