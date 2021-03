"Soome valitsusparteide koosolek kestis neli tundi. Parteid arutasid võimalust, kui märtsi lõpuni kehtivaid piirangud koolidele ja restoranidele pikendatakse," teatas Helsingin Sanomat.

Soome valitsus on varem väitnud, et restoranid saavad rangete tingimustega oma uksed avada 29. märtsil. Keskkoolid kavatsevad 28. märtsil naasta kontaktõppele.

Soome rahandusministri Matti Vanhaneni sõnul toimusid läbirääkimised, et saada koroonaviiruse olukorrast paremat ülevaadet.

"Kõik näevad statistikast, et igapäevane nakkuste tase on liiga kõrge," ütles Vanhanen.

Soomes registreeriti kolmapäeval 842 uut koroonaviirusega nakatumist. Soomes levib viiruse mutatsioon, mida on algsest koroonaviirusest raskem kontrollida.

Enne koosolekut ütles kultuuriminister Annika Saarikko , et läbirääkimistel arutatakse, kuidas eelmisel nädalal alustatud piirangud on toiminud. Keskkoolid läksid kaugõppele ja restoranid suleti kolmeks nädalaks.

"Täna peaks meil olema ühine arusaam sellest, kas neist piirangutest piisab ja mida teha, kui need piirangud läbi saavad," ütles Saarikko.

Saarikko sõnul on vaja piirangute edastamise kommunikatsiooni parandada.

"Inimestele on vaja meelde tuletada, miks piiranguid kehtestatakse. Peame võtma üheskoos kohustuse, et vähendada inimestevahelisi kontakte," ütles Saarikko.

Soome siseminister Maria Ohisalo leidis, et tööandjad peaksid rakendama rohkem kaugtöö võimalusi. Ohisalo leidis samuti, et vajalik on näomaskide kandmine.

Soome terviseamet (THL) soovitas valitsusel alustada tööd õues liikumise piiramiseks juba eelmisel nädalal. Helsingin Sanomate teatel toetab THL-i seisukohta ka sotsiaalministeerium.

"THL-i sõnul tuleb kehtestada liikumispiirangud Helsingi ja Uusimaa ning Lõuna-Soome haiglarajoonide ümbritsevatele piirkondadele," teatas Helsingin Sanomat.

THL-i hinnangul mõjutab suvist koroonaviiruse olukorda see, kui palju inimesi praegu kontakte vähendab.

"Soomlaste seas on kasvamas vastumeelsus, et vabatahtlikult oma liikuvust vähendada, nagu eelmisel kevadel," teatas Helsingin Sanomat.