Hülgeuurijad käisid Saaremaal hüljeste olukorraga tutvumas

Nimelt näris kaamera kaabli läbi mõni eeldatavalt privaatsust soovinud hüljes, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Pärast juhtme vahetust saigi kaamerale jälle pildi ette, aga sellist masspilti kaamera paraku enam näidata ei saa, kui veel mõned nädalad tagasi.

Aga 30 aastat hülgeid uurinud Mart Jüssi ütleb, et võrreldes eelmise talvega läks hüljestel tänavu vististi paremini, sest meres oli jääd.



"Tundub, et päris suur osa läks sinna jääle poegima. Ja need, kes hiljem tulid, nendele seda jääd ei jätkunud. See on selline väga segane aasta, aga hästi klapib sellega, mida me hüljestest juba teame. Me natuke juba oskame arvata, mida nad teevad sellisel puhul ja hea oli näha, et nad teevadki nii," rääkis Jüssi.

Tänavused elluastujad on valged, veel paari-kolme nädalased, hallid täpilised juba pisut vanemad ja kes oma elu peavad peatselt ise elama hakkama ja laiult minema ujuma. Kes siis vastavalt kui pika teekona ette võtab, sest nende emad on Saaremaa rannikumere laidudele poegima tulnud kohati tuhandete kilomeetrite kauguselt.

"Arvatavalt sealt Läänemere lõuanosast - Saksast, Taanist Lõuna-Rootsist, Leedust, Poolast, neil ei ole saari ega jääd ja enamus tuleb sealt, ikka 1000 kilomeetri kauguselt Eestisse ära. Ja siis kui poegimisaeg läbi saab, lähevad tagasi. Kevadel on näha, kuidas suured karjad sinna kuskile ilmuvad. Ja see kõik viitab sellele, et need parimad hülgeveed on kevadeti siin meie rannikul," lausus Jüssi.

Aga küsimus on ka hülgeuurijatele endile, palju hülgeid Eesti vetesse suveks alles jääb.



"Numbriga on nii, et kui ma ükskõik mis numbri ütlen, siis ma võin eksida, sest ega Neptun ka ei tea palju tal neid hülgeid on. Aga ütleme, et kuskil 5000 kanti on neid siin suvel liikumas. Aga kui palju kevadel rohkem on, seda on raske öelda. Aga kui me siit lõuna Saaremaa rannast paar aastat tagasi leidsime 3500 poega korraga. Siis pidi see kamp siin olema kõvasti suurem kui suveti meil siin on," ütles Jüssi.

Aga kas tõesti on hülged leidnud nipi, kuidas oma privaatsust säilitada? Sest kui mehed olid hülgekaamera juhtme vahetanud ja juba tagasiteel, kadus taas hülgekaamaral pilt eest.