2000 Pfizer/BioNTech vaktsiinidoosist suurim kogus süstitakse Lasnamäel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põhipõhjus, miks me seal piirakonnas oleme, on madal vaktsineerimise hõlmatus, pluss veel see, et on piirkonnas väga suur haigestumine. Kui meil on võimalus nädalavahetuseks vaktsiini inimesetele tagada, siis me neid eriprojekte teeme," rääkis haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann.

Vaktsineerimist viib läbi erakliinik Medicum. Broneerida on nende piirkondade elanikud saanud alates kolmapäevast läbi digiregistratuuri ja alates neljapäevast ka erinumbril helistades.

"Põhiline kontroll on vanuse kontroll. Meile saavad ainult registreeruda 70 ja vanemad. Üleriigilises digiregistratuuris saavad registeeruda ainult Lasnamäe,

Loksa ja Maardu perearstide nimistus olevad inimesed. Aga telefoni teel õnnestub ka võib-olla ka mujalt Tallinnast," rääkis Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik.

Medicumi perearstikeskuses on vaktsineerimisega jõutud 60+ vanuseni, 70+ ja 80+ vanuserühmas on kõik soovijad, keda oli esialgu alla poole, vaktsineeritud. Eakatest üle jäänud doose on manustatud muudes vanuserühmades olevatele riskigrupi inimestele.

"Ikkagi meie patsiendid tulevad ja kõik vaktsiinid, mille me oleme saanud, on vaktsineeritud. Ja ma tahan uhkusega rääkida, et meie perearstikeskuses ei ole hävitatud mitte ühtegi vaktsiini. Kõik vaktsiinid, mille me oleme kätte saanud, on kasutatud," ütles Medicumi perearstikeskuse õendusjuht Anna Tšižikova.

"Aktuaalne kaamera" küsis ka Lasnamäel jalutanud eakatelt, mida nad vaktsineerimisest arvavad.

"Pfizerist ma loobusin, aga nüüd vaktsineeritakse sellega, millest üheksa riiki on loobunud. Ma siis ootan, aega on," ütles Grigori, kes ootab Sputniku või mõne muu sobiva vaktsiiniga vaktsineerimist.

Anna aga ütles, et tema ei soovigi lasta end vaktsineerida.

Valentina ütles, et tema loobus pakutud vaktsiinist ning ootab Sputniku vaktsiini.

Helle aga ütles, et lasi end võimaluse avanedes kõhklemata vaktsineerida. "Kuna mul on lapselapsed ja ma tahaksin ikkagi nendega suhelda. Ja kas on parem olla haige?" selgitas ta.