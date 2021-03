Ratas: praegu on kõige olulisem seljatada koroonakriis

Ratas märkis, et koroonanäitajad on hirmuäratavad ning olukorra lahendamiseks tehakse õigeid samme.

"Mida kiiremini toimub see sulgemine, paralleelselt mille juures peab käima ka majanduse, ühiskonna toetamine, Eesti inimeste tööhõive toetamine, need on õiged sammud. Täna on riigikogus suurusjärgus kolm erinevat nurka, mille alt me püüame seda kriisi ületada, üks on lisaeelarve, teiseks me räägime sellest, et haiguspäevade hüvitamist pikendada – see on tehtud neljaks kuuks, siit edasi kuni aasta lõpuni – ja kolmandaks, anda erinevatele institutsioonidele aktiivsemat võimalust tegutseda, näiteks hetkel pandeemias," sõnas ta.

Ratase sõnul on nii peaminister Kaja Kallasel kui temal endal üks plaan ning see on saada praegusest viirusekriisist üle ja ta toetab Kallase plaane lisaeelarve ja piirangute osas.

Ratas märkis, et opositsiooni kriitika lisaeelarve läbipaistmatusest pole täielikult põhjendamatu. "Ma olen nõus, et Eesti riigi eelarve on aasta-aastalt muutunud palju keerulisemalt loetavamaks. See, et seda teha paremini loetavamaks, rohkem mõistetavaks, nendele võib-olla, kes igapäevaselt fiskaalpoliitikaga ei tegele – ma arvan, et see pole üldse halb etteheide, see on konstruktiivne suund ja seda tulebki teha."

"Nüüd kas see eelarve on liiga väike, kas ta ei aita piisavalt majandust, kas ta ei aita piisavalt kriisist üle tulekul – ma arvan, et see on tubli eelarve. Seal on suur osa, mis läheb tervishoidu, mis läheb sotsiaalvaldkonda, seal on päris suur osa ka nendel valdkondadel, kus me vajame täna toetust: sotsiaalvaldkond, inimeste toimetulek, arvutite soetamine lastele, kohalike omavalitsuste toetused. Need kõik on väga-väga tähtsad. Väga suur osa sellest eelarvest, ca 40 miljonit, läheb kultuurivaldkonda, mis on samuti, eriti tänases olukorras, kus on palju piiranguid, imetlusväärne," sõnas Ratas.

Ratase sõnul olid arutelud laenu võtmise üle koalitsiooninõukogus ning mõlemale poole oli arusaadav, et kriisist väljumiseks on vaja laenuraha ja Reformierakonda polnud selles veenda vaja.

Ratase märkis, et oleks oluline riigikogu liikmetel naasta võimalikult kiiresti taas tööle kohapeal, kuid kõigi täielikult vaktsineerimine võtab aega, kuna kahe vaktsiinisüsti vahele jääb mitu nädalat. Ta lisas, et sügisel tehtud otsus vaktsineerida esmalt eesliinitöötajad, tervishoiutöötajad ja hooldekodude elanikud oli õige suund.

"See on andnud tulemust, me näeme, et täna ei lähe sellisel arvul enam Covid-19 haiged hooldekodudest haiglatesse. Nende nakatumine on kõvasti vähenenud," sõnas ta.

Sügisel toimuvate presidendivalimiste teemal märkis Ratas, et Keskerakond otsustab kandidaatide osas maikuus.

Küsimusele, kas Ratas astuks uuest ametist tagasi, kui Keskerakond korruptsioonis süüdi mõistetakse, vastas ta, et on peaministriametist lahkudes poliitilise vastutuse võtnud.