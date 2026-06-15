Võrklaev ja Sõerd ei toetanud rahanduskomisjonis lisaeelarvet

Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada.

Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Annely Akkermann, kes on ka komisjoni juht ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen.

Samuti Reformierakonda kuuluvad Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, kes on tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud, jätsid hääletamata.

Vastu hääletas neli opositsiooni liiget.

Aivar Sõerd pani ERR-ile antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse kahtluse alla.

"Kas üldse sellisel kujul seda lisaeelarvet vaja on? Meil on ikkagi riigi rahanduse olukord selline, et kulude kasv on väga kiire ja neid kulusid tuleb katta ju laenurahaga," lausus Sõerd.

Sõerdi sõnul võiks lisaeelarve olla pigem valitsemissektori kulusid vähendav. Ta kritiseeris ka Reformierakonna plaani üksikvanema lapse toetuse suurendamiseks.

"Arvestades meie rahanduse olukorda, on ikkagi vaja mõelda ka sellele, mis on iga suureneva kuluartikli katteallikas. Kui selleks aastaks on olemas katteallikas ühekordselt – IT-investeeringuid jäetakse ära või lükatakse edasi –, siis järgmiseks aastaks see on ju püsikulu. Järgmisel aastal katteallikat ei ole, vähemalt praeguse seisuga. Nii et see pole päris õige," rääkis Sõerd.

Sõerd meenutas, et jättis eelmise aasta lõpus hääletamata ka käesoleva aasta põhieelarve poolt.

Keskerakondlasest rahanduskomisjoni liige Andrei Korobeinik ütles ERR-ile, et lisaeelarve läheb suurde saali lõpphääletusele lihtsalt komisjoni soovitusega seda mitte toetada.

"Ma arvan, et praegu koalitsioon saab oma hääled kokku, võib-olla mõne aknaaluse saadiku toetusega, aga sügisel läheb see raskeks ja inimesed, kellel on vähegi põhimõtteid, ma arvan, siis juba seda kurssi ei toeta," ütles Korobeinik lõpphääletuse kohta.

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