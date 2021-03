"See hõlmab 11 miljardit eurot toetusi kõige enam pandeemiast mõjutatud ettevõtetele, mis makstakse välja aprilli lõpuks," ütles peaminister Mario Draghi.

Draghi sõnul on abipakett osaliseks leevenduseks neile, kes võitlevad pandeemia tagajärgedega.

"Eelarvepiirangute tõttu on see parim, mida me saame praegu teha," märkis peaminister.

Ligikaudu kaheksa miljardit eurot eraldatakse sotsiaaltoetusteks, mille seas pandeemia tõttu töötuks jäänud inimestele. Ligi 5 miljardit eurot läheb vaktsineerimiseks ja tervishoiusektorile.