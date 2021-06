ERR Milanos: Itaalia majanduse aitaksid tõusule reformid

Itaalia loodab Euroopa Liidu taasterahastu toel majandusele uue hoo sisse anda. Selles, kui edukaks see kujuneda võib, on analüütikud aga eri meelt. Võtmeküsimus on reformid.

Milano südames käivad inimesed küll maskides, aga majanduskriisist annavad aimu vaid üksikud suletud poeaknad. Samas ei pruugi kriisi ulatus veel täiesti selge olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Itaalias lõpeb alles juunis periood, mil oli keelatud inimesi lahti lasta, riik maksis see-eest toetusi. Eelmise aasta majanduslangus ulatus ligi üheksa protsendini. Nüüd loodavad itaallased majanduse käima tõmmata Euroopa Liidu taasterahastu abil, millest nemad saavad suurima tüki.

"Kui valitseb hea suhe reformide ja investeeringute vahel, siis selle paketi mõju Itaalia majanduslikele väljavaadetele on üsna suur," rääkis Itaalia rahvusvaheliste poliitikauuringute instituudi (ISPI) Euroopa asjade keskuse kaasjuht Antonio Villafranca.

Just nimelt avaliku halduse, bürokraatia, justiitssüsteemi ja maksureformidest oodatakse lahendust Itaalia hädadele ja pikaaegse madala majanduskasvu tõusule pööramist. Seda ootab pikisilmi ka Brüssel.

Itaalia poliitikud pole reformidega seni hakkama saanud ja pole selge, kuivõrd praegune lai koalitsioon peaminister Mario Draghil neid teha lubab või loodavad poliitikud pigem super-Mario võimele kõik probleemid Brüsseliga otsekui võluväel lahendada.

"Muidugi on isiklik prestiiž elus väga tähtis asi, aga see ei ole lõputu. Jah, härra Draghi saab praegu teha telefonikõne ja probleemid lahendada, kuid kui kaua ta seda teha suudab, sõltub suuresti sellest, mitu korda Itaalia parteid tal seda teha paluvad," kommenteeris Bruno Leoni instituudi direktor Alberto Mingardi.

Suveniirimüüja Maurizio näitas, kuidas tema kriisi on üle elanud. Tänaval kohtab poliitikute suhtes palju usaldamatust.

"Null. Draghi on lihtsalt keegi, keda juhib Itaalia poliitika suur klann," ütles ta.

"Ei ole õiglust, nad otsustavad meie eest kõik," sõnas Elisa.

"Poliitikud on vahel rõhutanud inimeste vastanduvaid huvisid, näiteks nende vahel, kes töötavad riigisektoris ja kes mitte, nooremate ja vanemate vahel. Ja see kõik on toitnud usaldamatust. Me peame kõigepealt taastama usalduse," ütles Milano katoliikliku ülikooli politoloogia professor Vittorio Parsi.

Itaalia kriisist väljumise edukus võib lõpuks kujuneda kogu Euroopa edukuse mõõdupuuks.