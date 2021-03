Ööpäeva jooksul avati haiglates 75 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 685 patsienti, mida on 29 võrra rohkem kui laupäeval. Nendest intensiivravi vajab 68 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 49 inimest. Laupäeval oli intensiivravil 72 ja juhitaval hingamisel 50 koroonapatsienti.

Koju saadeti haiglatest 30 inimest, kaheksa inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Pühapäevase seisuga on haiglates lõpetatud 4863 COVID-19 haigusjuhtumit 4687 inimesega.

COVID-19 tõttu suri seitse inimest, kokku on koroonaviiruse tõttu Eestis surnud 787 inimest.

Ööpäeva jooksul surnud seitse koroonaviirusega nakatunud inimest olid: 88-aastane naine, 84-aastane mees, 81-aastane mees, 75-aastane mees ja naine, 69-aastane mees ning 36-aastane naine.

Uusi nakatunuid enim Tallinnas

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 815 inimesel. 616 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 190, Lääne-Virumaale 90, Pärnumaale 41, Tartumaale 32, Raplamaale 29, Jõgevamaale 25 ning Saaremaale 23 uut positiivset testi. Järvamaale lisandus 17 , Võrumaale 15, Viljandi- ja Valgamaale 13, Läänemaale 11, Hiiumaale 10 ning Põlvamaale seitse uut nakkusjuhtu. 44 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1535,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,8 protsenti.

Tervenenud 67 814 inimest

Pühapäeva, 21. märtsi seisuga on tervenenud 67 814 inimest. Neist 48 027 inimese (70,8 protsendi) haigusjuhtum on lõpetatud, 19 787 inimese (29,2 protsendi) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 085 350 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 95 401 (8,8 protsenti testide koguarvust).

Ühe doosiga on vaktsineeritud iga kaheksas täiskasvanu

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 166 163 inimesele, kaks doosi on saanud 57 003 inimest

Viimase ööpäevaga tehti kokku 2285 vaktsineerimist, neist 2228 inimest sai esimese vaktsiinidoosi ja 57 said teise süsti.

Kokku on Eestis tehtud 223 166 vaktsiinisüsti.

Iga kaheksas täiskasvanu on vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

Terviseamet rõhutab, et COVID-19 olukord on Eestis väga kriitiline, haigestumus on kõrge kogu riigis. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid üksikud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvelt.

Viiruse leviku tõkestamiseks rakendab valitsus inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks rangeid piiranguid. Nakatumiste vähendamiseks suletakse kuuks ajaks kaubandus, avatuks jäävad vaid esmavajalikud poed, samuti lähevad kinni kõik toitlustusasutused. Suletakse kogu meelelahutus ja avalikud üritused. Nakkusohu vähendamiseks hakkab väljas kehtima taas 2+2 reegel, siseruumides ei ole sportimine ja huviharidus lubatud.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.