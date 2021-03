EL-i tippkohtumine peetakse uue koroonapuhangu tõttu virtuaalselt

EL-i liikmesriikide liidrite regulaarseid kohtumisi juhtiv Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel langetas otsuse COVID-19 nakkusjuhtude arvu suurenemise tõttu liikmesriikides, ütles tema pressiesindaja Barend Leyts pühapäeval Twitteris.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.



The president will in the meantime continue consultations with all leaders.



Details on logistics will follow shortly.