Jesse: jääkdooside saajatena peaks arstid eelistama üle 50-aastaseid

Jesse sõnul on osa perearstikeskusi läinud seda teed, et on registreerinud järjekorda inimesi, kes on teatanud, et kui eakate ja riskirühmade vaktsineerimisel peaks doose üle jääma, on nad nõus kohe kohale tulema ja laskma end vaktsineerida.

"Samas ei saa öelda, et vaktsiini saavad need, kes on kõige agaramad," märkis Jesse, kelle sõnul on enamik vaktsiinidoosidest läinud alates eelmisest nädalast üle 70-aastaste vaktsineerimiseks ehk õigetesse sihtrühmadesse.

Jesse sõnul on mõnes perearstikeskuses nii-öelda ootel inimestest moodustunud juba päris pikk järjekord, kuid teisipäeval toimunud arutelul perearstidega tehti selgeks, et ka jääkdooside puhul peaks eelistama vanemaid inimesi.

"Jääkdooside puhul eelistada üle 50-aastaste inimeste vaktsineerimist, sest eluaastatega tõuseb tõenäosus raskelt haigestuda, seega peame vaktsineerima eelkõige üle 60-aastaseid, jääkdoosidest ka üle 50-aastaseid. 25–30–35-aastased võiksid jääda natuke pikemalt ootele," ütles Jesse.

Jesse sõnul näeb plaan ette, et 30–40-aastased saavad vaktsineeritud kahe kuu pärast. "Et oleks võimalikult suur hõlmatus enne suure suve algust," nentis Jesse.