Aprillist saavad rohkem vaktsiini perearstid, kel enam eakaid patsiente

Üle 80-aastastest on seni vaktsineeritud kolmandik. Haigekassa lubab aprillist eelistada vaktsiini jagamisel neid perearste, kelle nimistus on rohkem eakaid ning aprillikuu jooksul peaksid kõige eakamad oma esimese doosi kätte saama.

Perearstid on siiani vaktsiine saanud ühe mudeli järgi, sõltumata sellest, kui palju on nimistus vanureid. Vaktsineerimist peavad ootama need eakad, kelle perearstinimistus on palju nende eakaaslasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Freidemann ütles, et aprilli algusest peaksid just need perearstid saama rohkem vaktsiini.

"Tähtis on loomulikult see, milline on nimistu struktuur. Kui on vanemaid inimesi rohkem, siis sinna anname ka rohkem vaktsiini. Hästi oluline on katta just 80 ja 70+ perearstide juures võimalikult kiiresti vaktsiinidega," rääkis ta.

Friedemanni sõnul tegeleb Haigekassa perearstinimistute läbivaatamisega. Ta tõdes, et siiani on kõige vanemateni jõudnud vähe vaktsiini.

"Nüüd loodame, et selle järgmise kuuga kindlasti jõuab iga inimeseni vaktsiin selles vanusegrupis," ütles Friedemann.

"Tuleb anda perearstidele vaktsiini ja siis me vaktsineerime. Kõige lihtsam vastus," sõnas perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller.

Tema sõnul sattusid nooremaid inimesi enne eakamaid vaktsineeritute hulka seetõttu, et pidevalt on muutunud soovitused, kellele millist vaktsiini süstida. Algul ei soovitatud AstraZenecat eakatele.

"Aga just AstraZeneca vaktsiini tuli väga palju võrreldes Pfizeri vaktsiiniga. Nüüd me teeme mõlemat vaktsiini, olenevalt nagu need tarned on. Selles mõttes võib tõesti olla nii, et neid nooremaid inimesi, kes on juba saanud vaktsiini, võib olla rohkem, sest üle 70-aastatele me ei teinud tükk aega midagi muud kui Pfizerit, mida tuli näpuotsaga ainult," põhjendas Joller.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles teisipäeval saates "Uudis+", et osad perearstikeskused on registreerinud noori ootama eakate vaktsineerimisest üle jäävaid doose. Sotsiaalministeerium soovitas jääkdoosid jätta riskirühmale.

"Loomulikult tuleb eelistada praegu vaktsineerimise järjekorras prioriteetseid inimesi ja need on just 60, 70, 80+ inimesed," ütles Friedemann.

"See on olnud kogu aeg siht Eestis - katta ära riskirühmad. Riskirühmad on olnud ka eesliinitöötajad ja sellest tuleb lähtuda. Me jõuame tavainimeste vaktsineerimiseni siiski hiliskevadel," lisas ta.