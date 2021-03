Riik ei kavatse Tallinna eeskuju haiguspäevade hüvitamisel järgida

"Ma arvan, et Tallinn on teinud õige sammu, et oma inimeste eest seista, seista selle eest, et keegi ei läheks haigena tööle," kommenteeris Jüri Ratas ERR-ile.

"Riigi poolt ma kommenteerin seda nii, et riik ju näeb ka lisaeelarves ette vahendeid kohalikele omavalitsustele kriisi abiks. Nii, et ka riik pingutab. Lisaks ju oleme otsustanud selle, et pikendame ka haiguspäevade hüvitist peale aprilli kuni aasta lõpuni teisest kuni viienda päevani ja sealt siis edasi riigi kulul ja esimesed päevad tööandja kulul. Ma arvan, et mida rohkem kohalikud omavalitsused tulevad ka selles kriisis appi just nende sotsiaalsete meetmetega, seda parem," lisas Ratas.

Reformierakonda kuuluv Signe Riisalo ütles ERR-ile, et tunnustab igat kohalikku omavalitsust, kes oma inimeste heaoluks midagi täiendavat välja mõtleb. "See ei ole ju keelatud, vastupidi – see on kohaliku omavalitsuse kohaliku elu korraldamise mõte oma inimestele soodsamaid tingimusi luua, ükskõik, missuguses eluvaldkonnas," lausus Riisalo.

Riisalo isiklik seisukoht sama meetme kogu riigis sisse viimiseks on aga, et töövõtjatel peaks ikkagi säilima teatav omavastutus.

Ta rääkis, et Keskerakonna esindajatega ei ole ka sellest juttu olnud. "Mina ei ole seda Keskerakonna esindajatega arutanud, et ka riigi tasandil sellist muutust teha. Me ju alles väga hiljuti andsime riigikogule üle valitsuse poolt eelnõu ja selle käigus sarnast arutelu ei toimunud," sõnas Riisalo.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) teatas kolmapäeval, et Tallinn hakkab ise oma elanikele esimest haiguspäeva hüvitama, et nakkustunnustega inimesed püsiksid kodus. Varem oli Kõlvart teinud valitsusele ettepaneku seda meedet kogu riigis rakendada.

Ettepaneku töölt puudumise esimesest haiguspäevast hüvitamiseks on teinud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Riigikogus oli kolmapäeva hilisõhtul esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega muuhulgas pikendatakse alates jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasemat hüvitamist kuni aasta lõpuni. Alates jaanuarist kehtib riigis haiguspäevade hüvitamine teisest haiguspäevast.