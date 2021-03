Suvisele diislikütusele üleminek hinda alla ei too

Tanklaketid on talve möödudes taas üle minemas suvisele diislikütusele. Kui talvel mängis diislikütuse kallinemisel rolli ka see, et külmakraadidele vastupidavama kütuse tootmine on kallim, siis suvisele kütusele üleminek maailmaturu hinnataseme tõttu diislikütuse hinda alla ei too.

Tanklaketid peavad seadusest tulenevalt müüma detsembri algusest kuni veebruari lõpuni talvist diislikütust, mis peab taluma vähemalt 26 külmakraadi. Külmakindla kütuse tootmine on suvisest kallim, mistõttu tõstsid tanklaketid ka üleminekuperioodil diislikütuse hinda.

Möödunud aasta oktoobri alguses maksis diislikütus Eestis 0,949 eurot liitri kohta, talvise diislikütuse müükitulek kergitas hinda kahe sendi võrra. Praeguseks on liitrihind kerkinud 1,239 euroni.

Kõik tanklaketid on alustanud talviselt diislilt väiksema külmataluvusega kütusele üleminekut.

"Suvisel ja talvisel diislikütusel on kuni paarisendine hinnavahe, mis on tingitud talvediisli mõnevõrra kallimast tootmisprotsessist, et tagada külmakindlus. Kevade ja suveperioodi saabudes ei ole vaja diislikütusele suurt külmakindlust ja see teeb ka hinna mõnevõrra soodsamaks," rääkis Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Sülluste märkis aga, et maailmaturu hinnakõikumisi ja kettide vahelist konkurentsi arvestades ei saa praegu odavamale kütusele üleminek olema tarbija rahakotile eriliselt tuntav. "Olulisemat mõju omab see, kuidas liiguvad maailmaturu hinnad."

Circle K lõpetas talvise diislikütuse müügi märtsi keskel, sellest ajast on jaamades müügil üleminekuperioodi diislikütus, mille külmataluvus on -20 kraadi. Üleminekukütus on talvise kütusega võrreldes ka suurema kütteväärtusega ehk seda kulub talvisest diislikütusest viis protsenti vähem.

Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektori Raimo Vahtrik märkis, et kui vähegi on võimalik kütusehinda omahinna tõttu langetada, siis tanklakett seda võimalusel ka teeb.

Olerex võttis suvise kütuse taas kasutusele kolmapäevast. Ettevõtte kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostini sõnul olenevad hinnamuutused siiski maailmaturust.

"Maailmaturu hinnatase on praegu kõikuv ja suured muutused võivad toimuda ka ühe päeva jooksul - näiteks kui eile hommikul naftahind langes kuus protsenti, siis õhtuks jõudis hind samavõrra jälle tagasi tõusta. Jälgime hinnamuutusi tähelepanelikult ning reageerime neile operatiivselt," ütles Šafrostin.