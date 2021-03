Eestis pole koondülevaadet kõigist haiglaravil olevatest patsientidest

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles ERR-ile, et reaalajas keegi seesuguseid andmeid üleriigiliselt ei kogu.

"Kriisijuhtimise seisukohast ei oma selline koondarv mitte mingit sisulist rolli. Me kaardistame neid voodikohti, mis mõjutavad Covid-haigetele ravi andmist," ütles Sule.

Sule selgitas, et olulised on intensiivravi III astme voodikohad, millest on ülevaadet vaja, et ravi saaks nii koroonapatsiendid kui ka teised.

"Kui näiteks PERH-i tuleb korraga palju põletushaigeid, siis see mõjutab ka Covid-patsientide voodikohti," selgitas Sule.

Intensiivravil olevate inimeste kohta liigubki teave haiglatest igal hommikul terviseametisse.

Sule ütles, et nii koroonaviiruse kui ka muude tervisehädade tõttu haiglaravi vajavate patsientide arv muutub kogu aeg, kuid rõhutas, et ennekõike on oluline teada just intensiivravil olevate inimeste arvu.

Sellist suurt koondülevaadet ei tee ka haiglate liit ega terviseamet, vaid seda teab parajasti iga haigla eraldi.