Popov: intensiivravi voodikohtadega on olukord kriitiline

Kolmanda astme intensiivravi voodikohtade hõivatus Tallinna suurhaiglates on esmaspäeva hommiku seisuga saja protsendi lähedal, tavapalatite hõive on põhja regioonis 80 protsenti, ütles Lääne-Tallinna keskhaigla (LTK) juht Arkadi Popov ERR-ile.

Popovi sõnul võib nimetada olukorda, kus Eesti haiglates on ligikaudu 700 COVID-patsienti, stabiilselt raskeks.

"Mida me täna näeme, on kriitiline olukord 3. astme intensiivravi voodikohtadega ja suhteliselt kriitiline tavapalatite voodikohtadega, kus summaarne hõive on umbes 80 protsenti põhja regioonis. Eelkõige on hõive väga kõrge Tallinna haiglates," ütles Popov.

LTK COVID-osakondade voodihõive on tema sõnul praegu 85 protsenti. "Mõned vabad kohad on veel alles, aga 3. astme intensiivravi osakonna voodikohad on täis," lausus Popov.

PERH-is on tavapalatite voodikohtade hõive 88 protsenti, kriitiline on olukord 3. astme intensiivravis, kus 28 kohast on hõivatud 27. Ida-Tallinna keskhaiglas (ITK) on tavapalatite voodikohtade hõive 96 protsenti, intensiivraviosakonnas 89 protsenti.

"Sellise dünaamikaga, kus haiglatesse tuleb haigeid rohkem, kui haiglad jõuavad välja kirjutada, peab mõtlema, kas need piirangud, mis praegu kehtivad, töötavad või on vaja mõelda karmistamisele. Lähipäevad seda näitavad," lausus Popov.

Põhja meditsiinistaabi regioonist suunatakse juba praegu vajadusel patsiente lõuna regiooni haiglatesse.

"Pühapäeval arutasime terviseameti meditsiinijuhi doktor Urmas Sulega seda teemat. Kui Tallinna haiglad on ülekoormatud, siis me palume Tartu ülikooli kliinikumi ja ka teiste lõuna staabi haiglate abi. Tallinna haiglate kapatsiteet on piiri peal. LTK-s täiendava COVID-osakonna avamine tähendaks meie jaoks, et hakkab kannatama erakorraline ravi ja selle kvaliteet. Samas olukorras on ITK. Kahjuks peab ütlema, et juba hakkame sõltuma kolleegide abist," rääkis Popov.

Popovi sõnul toob patsientide transport näiteks Tartusse kindlasti kaasa ebamugavusi.

"See on kindlasti seotud teatud ebamugavustega: transport Tallinnast Tartusse, kiirabi ressursi rakendamine. Aga see on teostatav, seda enam, et saame patsientidele pakkuda ka tagasi transpordi Tallinna kiirabiga, kui nad hakkavad paranema. Ma olen veendunud, et see lahendus ka töötab sel nädalal," ütles Popov.