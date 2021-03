Kõige rohkem, 130 COVID-19 patsienti on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH), teisel kohal on Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) 111 ja kolmandal kohal Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) 108 patsiendiga.

Neljandal kohal on Ida-Viru Keskhaigla 68 patsiendiga ja viiendal kohal Tartu Ülikooli Kliinikum 64 patsiendiga. Narva haiglas on COVID-patsiente 52 ja Pärnu haiglas 45.

711-st haiglaravil olevast patsiendist on koguni 498 Põhja regioonis. Nende seas on ka kaks last Tallinna Lastehaiglas. Üks haiglaravil olev patsient on ka vanuserühmas 15-19 aastat.

Kõige rohkem on inimesi haiglaravil vanuserühmas 65-69 aastat (107 patsienti), vanuserühmas 75-79 aastat (95 patsienti) ja vanuserühmas 70-74 aastat (92 patsienti). 711-st haiglaravil olijast on 459 inimest vanuses 65 ja enam.

Kui vaadata haiglaravil olevate inimeste koguarvu muutust alates aasta algusest, siis kahel esimesel kuul oli kasv max 27 patsienti nädalas. Märtsikuust alates on aga kasv mitmekordistunud ja nädalane patsientide arvu koondkasv on olnud vahemikus 68-85 inimest.

Kui COVID-patsiente on ravil 18 haiglas, siis juhitaval hingamisel patsiente seitsmes ja intensiivravil patsiente kaheksas haiglas.

Juhitaval hingamisel patsiente on PERH-is 21 ja TÜ kliinikumis 12, teistes haiglates vähem. Intensiivravil patsiente on PERH-is 26 ja TÜ Kliinikumis 17.

COVID-19 üldpalatites olevate haigete keskmine voodipäevade arv on kuus ja intensiivravil olevate patsientide keskmine voodipäevade arv kümme.