Kriisijuhid valmistuvad kõrgeima ohutaseme kehtestamiseks

Kuna koroonapuhang alles kogub hoogu, siis surve niigi ülekoormuse all ägavale meditsiinisüsteemile kasvab veelgi. Nii on terviseamet asunud tegema ettevalmistusi ohutaseme tõstmiseks.

"Kui me võtame seda, et täna tuleb 80 kuni 100 haiget ühes päevas peale, kümne päeva pärast on tuhat haiget haiglas. Meil on täna tuhatkond kohta kaetud, nii et ega siin väga palju mõtlemisaega ei jää," rääkis Lanno ERR-ile.

"Kui haigete arv on kuskil 1500 peal, siis tõenäoliselt tuleb see otsus ära teha."

Terviseameti kriisistaabi juhi Urmas Sule sõnul ettevalmistustööd kolmanda ehk viimase ohutaseme väljakuulutamiseks juba käivad. Sule tunnistab, et tegu oleks Eesti ajaloos esmakordse olukorraga, sest kunagi varem pole olukord olnud nii keeruline.

"Kõige suurem väljakutse haiglate jaoks ja kogu tervishoiusüsteemi jaoks saab olema see, et me peaksime korraldama kõigi teiste mitte COVID haigete ravi selliselt, et see kättesaadavus väga halvaks ei lähe. Aga me peame kõik selgelt aru andma, et kui COVID-haigete hulk veelgi suureneb, siis see saab olema suur väljakutse," rääkis Sule.

Juba praegu koostatakse triaažijuhendeid, mille järgi hakkavad meedikud edaspidi otsustama, kes arstiabi saavad ja kes sellest võivad ilma jääda. Kriisistaabi juhi sõnul ei ole ohutaseme väljakuulutamise mõte arstiabi kättesaadavust halvendada.

"Ohutasemete väljakuulutamise mõte on see, et meil oleks selge raamistik, mis ühtepidi tagab inimestele adekvaatse abi ka kõige keerulisemas olukorras, aga teistpidi ta annab tervishoiutöötajatele kindluse, et nad sellises olukorras, kus meil on ääretult vähe ressursse, saavad ja on ka võimalik langetada olulisi medistiinilisi otsuseid. Seda kolmandat taset me loodame, et vaja ei lähe, aga iial ei või teada," selgitas Sule.

Kolmanda ohutaseme korral peatatakse täielikult plaaniline ravi ning haiglad annavad ainult erakorralist abi.