Simmo Saar sai töövaidluses osalise õiguse, terviseamet on otsusega rahul

Töövaidluskomisjon leidis otsuses, et Saarega töölepingu lõpetamine on tühine, sest töölepingu lõpetamisele oleks pidanud eelnema konkreetne hoiatus ja terviseamet pole veenvalt tõendanud, et selline hoiatus tehti.

Samas nõustus komisjon terviseameti seisukohaga usalduse kaotamise osas. Komisjon tuvastas, et Saar esitas avalikult infot, mis ei vastanud tõele ning tema poolt esitatud kriitika oli kontrollimata, öeldi ERR-ile terviseametist.

Simmo Saare esindaja, vandeadvokaat Tambet Toomela nimetas komisjoni kriitikat Saare tegevuse suhtes vastuoluliseks ning lubas otsuse kohtusse edasi kaevata.

"Kuivõrd Simmo Saar ei nõustu mitmete töövaidluskomisjoni põhjendustega, millest tulenevalt rahuldati ka tema töövaidlusavaldus töövaidluskomisjoni poolt vaid osaliselt, jätkab Simmo Saar vastavalt seadusele käesoleva töövaidluse lahendamist kohtus," teatas Toomela.

Terviseamet on otsusega rahul ning ei kavatse seda edasi kaevata, ütles ameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

"Terviseamet on töövaidluskomisjoni otsusega rahul, sest nad kinnitasid meie seisukohta usalduse kaotuse põhjendatuse osas. Komisjon tuvastas, et Simmo Saar esitas avalikult infot, mis ei vastanud tõele ning tema poolt esitatud kriitika oli kontrollimata. Terviseamet otsust edasi ei kaeba," lausus Kaas.

Töövaidluskomisjonist öeldi ERR-ile, et kuivõrd mõlemal osapoolel on õigus 30 päeva jooksul otsus edasi kaevata, ei ole lisainfot jagada võimalik.

Terviseamet lõpetas Saarega töölepingu mullu 22. detsembril usalduse kaotamise tõttu. Põhjuseks oli Saare sõnavõtt Kanal 2 saates "Kuuuurija", kus ta kritiseeris riigipoolset vaktsineerimise plaani. Ehkki Saare eetris kõlanud häält oli tehniliselt muudetud, tegi amet üsna kiirelt selgeks, et sõnavõtja oli nende enda kommunikatsioonijuht. Hiljem astus Saar juba oma näo ja nimega üles Postimehe veebisaates ja jätkas vaktsineerimiskava arvustamist.