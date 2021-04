Terviseamet peab ekstöötajatega seotud õigusvaidluse eest tasuma pea 17 000 eurot

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas selgitas ERR-ile, et terviseametil on õigus kaasata juriidiliste vaidluste lahendamiseks ka koosseisuväliseid eksperte, mida ka tervishoiu hädaolukorrast tulenevalt tehti.

"Terviseamet otsustas kasutada vaidlustes kogenud esindajat, sest teine pool esitas läbi oma õigusliku esindaja massiliselt valeväiteid nii töövaidluskomisjoni menetluses kui ka meedias, mis jätkub tänaseni. Konkreetsete vaidluste puhul oli koostööpartneriks vandeadvokaat Taivo Ruus, kes esitab terviseametile teenuste eest arve," selgitas Kaas.

Kaas selgitas, et riigi juristidel pole mahukamate kohtuvaidluste jaoks võimalusi või ametialast eripädevust, sest nad peavad tegelema oma valdkonna menetluste läbiviimise või igapäevase tegevuse toetamisega.

Kaas ütles, et omavahel tuleb eristada ameti endiste töötajate Simmo Saare ja Eike Kingsepa poolt töövaidluskomisjoni esitatud avaldustega seotud õigusnõustamist, terviseameti esindamist töövaidluses ning terviseameti poolt esitatud avaldust kriminaalmenetluse alustamiseks omastamise tunnustel.

"Töövaidluskomisjoni vaidluses keskendusid Simmo Saar ja tema advokaat Tambet Toomela kaitsetaktikale, et Simmo Saare puhul on tegemist nn vilepuhujaga. Kuigi Eesti õiguses sellist regulatsiooni praegu veel ei ole ja ka vastav direktiiv on üle võtmata, tähendas see keerulisi juriidilisi nüansse, mis vajavad eriteadmisi," selgitas Kaas. Ta täpsustas, et töövaidluskomisjon Simmo Saart vilepuhujaks ei pidanud, vaid kinnitas terviseameti seisukohta usalduse kaotuse põhjendatuse osas.

"Töövaidluskomisjon leidis, et Simmo Saar esitas valeväiteid ning eksitas avalikkust. Põhjus töölepingu lõpetamiseks oli olemas. Komisjon luges töölepingu lõpetamise tühiseks üksnes seetõttu, et terviseamet ei hoiatanud teda," avas Kaas rohkem sündmuste kulgu.

Kaas tõi välja, et terviseameti juhilt ei eeldata karistusõiguslikke teadmisi ning endiste töötajate käest sülearvutite tagasisaamiseks kaaluti erinevaid võimalusi.

"Korduvalt esitatud soovile vara tagastada esitati hoopis lisanõudmisi. Juriidilise hinnangu kohaselt viitasid asjaolud võimalikule omastamisele, mille kontrollimiseks pöörduti avaldusega prokuratuuri. Tegemist oli vaidlusega, mille tulemus võis mõjutada tulevaste töölepingute sõlmimist, juhendite koostamise põhimõtteid ja muid varaga seotud kokkuleppeid," ütles Kaas ja lisas, et seetõttu sooviti vaidluses saavutada lõplik õigusselgus ehk jõuda otsuseni, mis edasikaebamisele ei kuulu.

Antud asjas langetas lõpliku otsuse ringkonnakohus. Kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt on ringkonnakohtule võimalik kaebust esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel.

"Kui terviseameti endised töötajad oleksid käitunud eetiliselt ja vastutustundlikult ning tagastanuks tööarvutid lepingu lõppemise järel, jäänuks edasised vaidlused olemata. Lõpptulemuse positiivse poole pealt on meil nüüd olemas kohtu seisukoht – töölt lahkumise järel tööandja arvutite endale hoidmine ei ole kriminaalne tegu, kui neis sisaldub isiklikke faile. Sellisel juhul saab tööandja oma vara tagasi nõuda üksnes tsiviilkohtu kaudu," lisas Kaas.

Saar ja Kingsepp tagastasid terviseametile vaidlusalused arvutid. Nüüd peab terviseamet õiguskulude eest tasuma 16 872,5 eurot ja vastava käibemaksu.