ELMO hakkab Tallinnas mootorrattaid rentima

Brait Pilvik ELMO rendist ütles ERR-ile, et mootorrattad on mõeldud tavaliikluses autoteedel ning ilma vastavate lubadeta neid rentida ei saa.

"ELMO Rendi kliendiks tuleb end registreerida ja alles siis saab ligipääsu meie sõidukitele. Registreerimise käigus toimub ka isikutuvastus ja taustakontroll, et me teaksime, milline juhtimisõigus kliendil on," rääkis Pilvik.

Ta rääkis, et esmalt tulevad renti kuni 45 km/h sõitvad mopeedid, mille juhtumiseks piisab B-kategooria autojuhilubadest. Kõigepealt tuleb renti 10 mopeedi.

Elektrimopeedide maaletooja Motohobi OÜ valdkonnajuhi Kajar Lemberi sõnul saab tegemist olema SUPER SOCO TC ja TS mudelitega, millel on 3000W võimsusega elektrimootor ning mille läbisõit koos lisaakuga saab olema kuni 150 kilomeetrit.

Hiljem, juuni-juulikuus on plaanis tuua renti ka kuni 95 km/h sõitvad mootorrattad Super Soco TC MAX, mille jaoks peab olema kliendil juba vastavad mootorratturi load.

ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova ütles, et kliendil saab olema võimalus rentida elektrilist mootorratast ning ka kiivrit, kas minuti, tunni või päeva järgi.

Rentimine saab toimuma ELMO Rendi punktides esimesena Tallinnas ja seejärel Tartus. Tallinnas hakkab rent toimima Viru keskuse parklas.

Plaanikohaselt jõuavad ELMO Rendi elektrirised mootorrattad tänavatele aprillis 2021.