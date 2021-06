Elmo Rent kaasab reedel algava IPO-ga kuni miljon eurot

Pakutava aktsia hind on viis eurot, millest kümme senti on nimiväärtus ja 4,9 eurot on ülekurss, teatas Tallinna börs.

Avalikult pakutakse kuni 120 000 aktsiat, Elmo Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Elmo Rent on esitanud taotluse oma aktsiate, sealhulgas pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Pakkumine lõppeb 14. juunil ning märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid. Pakkumise tulemused selguvad 15. juunil või sellele lähedasel kuupäeval, pakkumise arvelduspäev on 17. juunil või sellele lähedasel kuupäeval ning kauplemise algus 1. juulil või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 600 000 eurot kuni miljon eurot, plaanitakse kasutada Elmo Rendi sõidukite jagamise ja sellega kaasneva tehnoloogia arendamiseks, selle igapäevaseks tarbimisharjumuseks kujundamiseks ning globaalseks skaleerimiseks.

Elmo Rent AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki, väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.