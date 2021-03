Eksminister Andres Anvelt peab ettevõtja Hubert Hirve ees vabandama

Harju maakohtu kinnitatud kompromissleppe järgi peab Anvelt avaldama oma vabanduse ja valeväidete ümberlükkamise ERR-is, Eesti Ekspressis ja Kuku raadios.

Kokku lepiti, et vabandus peab ilmuma järgmises sõnastuses: "Käesolevaga mina, Andres Anvelt, teavitan teid, et avaldasin Kuku raadios 25.01.2019 eetris olnud saates "Nädala tegija" Hubert Hirve kohta järgmised valeväited: et Hubert Hirv korraldas Robert Antropovi abiga minu keskkriminaalpolitsei juhi ametist eemaldamise ning et Hubert Hirv varastas kriminaaltoimikust Anton Geri foto ja skeemi Eesti allilma juhtide kohta. Need väited on valed ja ma palun nimetatud valeväited minu kulul ümber lükata."

Hirv ei olnud rahul, et 2019. aasta 25. jaanuaril Kuku raadio eetris olnud saates "Nädala tegija" avaldas Andres Anvelt tema kohta valeväiteid.

Hirv väitis, et Anvelti väide, et ta korraldas toonase politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Robert Andropovi abiga Andres Anvelti keskkriminaalpolitsei juhi ametist eemaldamise ning varastas kriminaaltoimikust Anton Geri foto ja skeemi Eesti allilma juhtide kohta, ei vasta tõele.

Neid Anvelti väiteid kajastas 2019. aasta 25. jaanuaril ERR-i uudisteportaalis ilmunud artikkel "Anvelt: ma ei näe endal mitte mingit eetilist või õiguslikku süüd".

Sama aasta 6. veebruaril avaldas nädalaleht Eesti Ekspress paberlehes ja veebiväljaandes artikli "Halvale teele: ekspolitseinik kahtlustab endiste kolleegide kättemaksu", mis kajastas samuti Anvelti väiteid.

Hubert Hirv leidis, et Anvelt on selliseid väiteid esitades riivanud tema au ja väärikust ning nõudis hagis kohtu kaudu talle kahju tekitava tegevuse lõpetamist.