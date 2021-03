Kagu-Eesti turismitaludes on koroonapiirangud saanud üheks teenuse osaks

Kagu-Eesti turismitaludes ja puhkekeskustes on koroonapiirangud saanud osaks pakutavast teenusest. Puhkemajades on suured turismigrupid asendunud perekondadega, kellele on oluline privaatsus ja kontaktivaba teenindus.

Koroonapiirangute ajal on saanud maaturismi ettevõtetele hajaasustusest eelis, sest maapiirkonnas on kergem kontakte teiste inimestega vältida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuleb uusi asju välja mõelda, uusi varjante, kuidas klienti saab vastu võtta. Ei saa enam olla nii viisakas, et tulla klienti kättpidi teretama ja näitama kätte, kus-mis asub, aga eks see on omamoodi õpetanud, kuidas teisiti saab. Ja uus trend ongi võib-olla see, et näitad eemalt näpuga "maja on seal, kõik on teie tarbeks seal valmis, tulge ja olge"," rääkis Tindioru turismitalu juhataja Alar Johanson.

Puhkemajad pakuvad klientidele privaatsauna kasutamise võimalust ning oma kööki, kus süüa valmistada.

"Klientidele me pakume kööki, kus on kõikvõimalikud tarvikud nende jaoks ja toidupoed on alati lahti. Kui meie kliendid tulevad, siis nad teavad, et võtavad oma söögi kaasa ja saavad selle ise valmistada. Jällegi väldime kõikvõimalikku kokkupuudet," selgitas Johanson.

Enne piiranguid toitlustust pakkunud puhkekeskus on tubadesse lasknud ehitada kööginurgad.

"Oleme loonud igasse majja köögid. Kokku on keskuses neli kööki, mida klient saab kasutada, mida meil enne kunagi ei ole olnud. Oleme täistoitlustusega paketti pakkunud kliendile. Klient saab ise teha süüa. Kliente majutame korruste lõikes, sest võõraid kliente omavahel kokku ei pane just sellel põhjusel, et siis saab klient end mugavalt tunda. Oma korrusel, ilma maskita liikudes saab ta tunda end nagu kodus ja siis hajutatult, eraldi sissepääsudega ja igaühele on oma privaatsed tingimused," kirjeldas Taevaskoja puhkekeskuse juhataja Triinu Vähi.