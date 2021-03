Islamivõitlejad tapsid Mosambiigi põhjaosas rünnakutes kümneid inimesi

Rünnakud said alguse juba neli päeva tagasi.

"Eelmisel kolmapäeval imbus terroristide rühm Palmasse ja alustas tegevust, mille tulemuseks on kümnete kaitsetute inimeste tapmine," ütles kaitseministeeriumi eestkõneleja Omar Saranga pressikonverentsil.

Saranga sõnul mõrvati seitse inimest varitsusest, kui neid parajasti hotellist evakueeriti.

Hukkunute seas on ka välismaalasi, kuid esialgu pole nende arv ega päritolu selge. Siiani on teada vaid, et tapetud on üks Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik.

"Viimase kolme päeva jooksul on valitsuse julgeolekujõud seadnud esikohale inimeste päästmise," sõnas Saranga.

Teadmata arv terrorirühmituse Al-Shabaab islamiste hakkas kolmapäeval ründama gaasikeskuseks olevat linna, kus töötab ka palju välismaalasi. Linnahotellist evakueeriti ligi 200 gaasiettevõtte töötajat, kes toimetati Pembasse. Rannikulinnas elab umbes 75 000 inimest, kellest paljud on samuti vägivalla eest põgenenud.

Oma gaasiprojekti peatamisest regioonis teatas Prantsuse energiafirma Total.

Ühe töölise sõnul on linn hävitatud ja mitu inimest surnud. Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teatas, et tunnistajate sõnul lebasid mitmed surnukehad tänavatel ja võitlejad tulistasid inimeste pihta valimatult.

Palma asub umbes kümne kilomeetri kaugusel veeldatud maagaasi projektist Afungi poolsaarel Tansaania lähistel.

Äärmusrühmituse Al-Shabaab juht kutsus laupäeval ehk vähem kui kaks nädalat enne Djibouti presidendivalimisi üles ründama "Ameerika ja Prantsuse huve" selles riigis.

Lauapäeva hilisõhtul avalikustatud videos siunas Abou Obaida Ahmad Omar Djibouti presidenti Ismail Omar Guellehit, kes on võimul alates 1999. aastast ning võidab ilmselt 9. aprillil toimuvatel presidendivalimistel viienda ametiaja.

Äärmuslaste juht süüdistas Guellehit Aafrika Sarve muutmises "sõjaväebaasiks, kust plaanitakse ja viiakse ellu kõik Ida-Aafrika moslemitevastased sõjad".