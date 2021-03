ISIS-s võttis vastutuse Mosambiigis toimunud verise rünnaku eest

Džihadistide rühmitus avaldas tegi avalduse, milles kiitles kümnete Mosambiigi sõjaväelaste ja kristlaste tapmisega.

Islamistid ründasid eelmisel kolmapäeval Mosambiigi Cabo Delgado provintsi linna Palmat. Kümme kilomeetrit eemal asub Totali gaasiprojekt. Palmas elab umbes 52 000 inimest, teatas The Times.

Islamiriik teatas esmaspäeval, et Palma on nende poolt vallutatud.

Kui islamistid alustasid Palma vastu rünnakut, põgenesid paljud välismaalased ja kohalikud Amarula hotelli. Islamistid piirasid aga hotelli kohe ümber. Hotellis otsis varjupaika vähemalt 190 inimest, põgeneda jõudis ainult 25.

Hotellis sissepiiratud inimestega suhtles Totali poolt kontrollitud turvaliselt alalt Johann Anderson.

"Nad olid paanikas, et nad ei ela enam ühtegi ööd üle, keegi ei tulnud neid päästma," ütles Anderson.

Pealtnägijad teatasid, et nägid Palma tänavatel laste ja täiskasvanute surnukehi. Paljud põgenesid või tapeti.

Palma lähedal asub Totali 20 miljardi dollari suurune gaasiprojekt. Firmat süüdistatakse kütuse tarnimise keeldumises, mis on vajalik päästetöödeks.

Palgasõdurifirma Dyck Advisory Group (DAG) juht Lionel Dycki sõnul on kütusest tõsine puudus.

"Oleme hädas kütusevarudega, kuid kui pöördusime Totali poole abi saamiseks, saadeti meid pikalt. Paljud surnukehad, mida me korjame, olid nende gaasiprojektis alltöövõtjad. Seega on üllatav, et nad polnud nõus aitama," ütles Dyck.

"Mosambiigi LNG (Totali veeldatud maagaasiprojekt) ja erasõjaväeettevõtete, näiteks DAG, vahel pole mingit seost," ütles Totali pressieesindaja.

Islamistide ülestõus Mosambiigis Cabo Delgado provintsis algas 2017. aastal. Mässuliste arv on viimastel aastatel suurenenud.

Portugal saadab Mosambiiki 60 sõdurit

"Portugal saadab umbes 60 sõdurit oma endisesse kolooniasse Mosambiiki, kus Islamiriigiga seotud äärmuslased hõivasid linna," teatas esmaspäeva õhtul Portugali välisminister Augusto Santos Silva.

"Umbes 60 Portugali sõdurist koosnev meeskond seab end valmis. See saadetakse Mosambiigi territooriumile lähinädalatel," ütles Santos Silva.

Mosambiik on Portugali endine koloonia. Mosambiik iseseisvus 1975. aastal.