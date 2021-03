Apotheka kutsus apteegipidajaid üles vältima meediaga otsesuhtlust

Apotheka teatas oma frantsiisi kasutavatele apteekidele saadetud uudiskirjas, et otsekommentaaride andmine ajakirjanikele ei ole lubatud ning kogu suhtlus meediaga peaks käima läbi keskse kommunikatsioonitiimi. Ettevõtte pressiesindaja sõnul on tegu meeldetuletusega, et Apotheka saab küsimuste korral apteekritele appi tulla ning meediaga suhtlemisel siiski kätt ette ei panda.

Möödunud kevadel jõustunud apteegireformi järel jätkasid paljud proviisoritele kuuluvad apteegid kaubamärgi suurettevõtetelt frantsiisimist.

Suurärimees Margus Linnamäele kuuluv kaubamärk Apotheka märkis uudiskirjas frantsiisi kasutavate apteekide omanikele, et otsekommentaaride andmine ajakirjanikele ei ole lubatud.

"Kõige olulisem põhimõte, mida ajakirjanikega suhtlemisel teada: otsekommentaaride andmine ei ole lubatud. See tähendab, et ajakirjanikult tuleb paluda küsimuste saatmist meilile. Samuti tuleb seejuures vältida telefoni teel igasuguste lubaduste andmist, mis puudutab vastamise tähtaegu, intervjuu andmist vms. Seejärel tuleb ajakirjanikuga toimunud kontaktist teavitada Apotheka kommunikatsioonitiimi," kirjutas Apotheka uudiskirjas.

Apotheka nädalakiri (26.03-02.04) Autor/allikas: Kuvatõmmis

Kui ajakirjanik apteekrile helistab, soovitab Apotheka muuhulgas vältida kohest kommentaari andmist ning mitte mõtelda valjult, kes võiks olla sobivam vastuseid andma.

"Väldi otsekommentaaride andmist ka olukorras, kui ajakirjanik soovib lihtsalt "detaile täpsustada" – ole viisakalt järjekindel ning palu tal saata küsimused meilile. Järgnev tegevus – küsimustele vastamine või mittevastamine, kõneisiku leidmine jms otsustatakse juba koostöös kommunikatsioonijuhiga," seisab soovitustes.

Apotheka nädalakiri (26.03-02.04) Autor/allikas: Kuvatõmmis

Apotheka: apteegipidajatel meediaga suhtlemine keelatud pole

Apotheka pressiesindaja Maarja Otsa, kelle kontakt oli ka uudiskirja all, ütles ERR-ile, et pöördumine on tingitud intsidendist, kus maskita kliendi teenindamisel läks kommunikatsioon osapoolte vahel segaseks.

Otsa märkis, et siiski apteegipidajatel meediaga suhtlemine keelatud ei ole ja frantsiisiomanik tahtis vaid apteekritele meelde tuletada, et vajadusel on ettevõte nõu ja jõuga apteekrite jaoks olemas. Keegi apteegipidajatele meediaga suhtlemisel siiski kätt ette ei pane, ütles ta.

Kirjas apteegipidajatele toob ettevõte põhjenduseks, et pandeemiaolukord toob kaasa ärevaid ja keerukaid kliente ning inimesed on valmis oma õiguste eest tugevalt seisma, mistõttu tuleks kommunikatsioonitiimi poole pöörduda ka murelikele klientidele vastates.

Pöördumises apteegipidajate poole märkis ettevõte siiski, et apteegipidajatel tuleb ajakirjanikega vesteldes võtta kontaktandmed ja uurida, millest uudis räägib. Samas ei tohiks apteegipidaja ühtegi küsimust kommenteerida ja vältida tuleks mistahes märkusi või otseseid vastuseid.