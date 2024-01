Apteegireformi järel koondus hulgimüük valdavalt kahe ettevõtte kätte

Apteegireformi järel on veelgi enam kontsentreerunud ravimite hulgimüügiturg ning nüüd on kahe suurima ettevõtte käes juba ligi 80 protsenti koguturust, kusjuures Magnumi Medical OÜ turuosa ületab kaugelt oluliselt turgu valitsevat seisundit märkiva 40 protsendi künnise, selgub konkurentsiameti koostatud apteegituru reformi tulemuste ülevaatest.

Ravimiameti andmetest ravimite hulgimüügi turujaotuse kohta selgus, et 2022. aastal oli humaanravimite turumahust 46,4 protsenti Magnum Medical OÜ käes ning 33,2 protsenti Tamro Eesti OÜ käes. Neile järgnesid Terviseamet 7,1, Baltfarma OÜ 5,6 ja Roche Eesti OÜ 4,6 protsendiga.

Seega on konkurentsiolukord hulgitasandil veelgi kontsentreerunud, nii et kahe suurima hulgimüüja turuosad kokku ületavad juba 80 protsenti, tõdes konkurentsiamet oma ülevaates. (tegelikult on kahe suurima turuosa kokku 79,6 protsenti – toim.)

Kolm aastat varem, 2019. aastal olid enim ravimeid müünud hulgimüüjad Tamro Eesti OÜ 29 protsendiga turu kogumahust, Magnum Medical OÜ 28,6 protsendi, Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ 21,6 protsendi ja Baltfarma OÜ 5,7 protsendiga.

Konkurentsiamet analüüsis, kas ja kuidas on 2020. aastal jõustunud apteegireform mõjutanud ravimimüügi turgu.

ERR kirjutas juba jaanuari keskel, et konkurentsiameti analüüsi kohaselt ei ole kolme aasta tagune apteegireform turule konkurentsi juurde toonud. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ütles usutluses ERR-ile, et kolme aasta tagune apteegireform turul muutusi toonud ei ole. Tema sõnul ei pääse uued hulgimüüjad ravimiturule ning apteegid on endiselt hulgimüüjatega tihedalt seotud, mistõttu puudub ravimiturul sisuliselt konkurents.