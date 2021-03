Kiik: ametid arutavad MMS-i ravimina reklaamivate plakatite eemaldamist

"Mul on alati teatav empaatia nende inimeste suhtes, kes on skeptikud mõne ravimi suhtes või murelikud vaktsineerimise või piirangute suhtes. Selle kõigega saab kaasa mõelda, arutada, debateerida, teadlikust tõsta. Kindlasti on ka kohti, kus tulebki võtta kriitikat arvesse. Aga mis puudutab seda, kui keegi soovib raha teenida inimestele mingisuguse mürgivedeliku müümisega, siis siin saab olla ainult nulltolerants," kommenteeris Kiik plakateid terviseameti pressikonverentsil.

"Hetkel on koos riigiametite esindajad, et arutada, kuidas need reklaamid kiiremas korras maha saada ja kuidas edasi tegutseda, et inimestele ei pakutaks tervist ohustavaid, halvemal juhul surmaga lõppevaid mürgivedelikke, kasutades ära väikest osa ühiskonnast, kes võivad olla avatud sellistele ebaravi meetoditele," lisas minister.

Kiik avaldas ka lootust, et õiguskaitseorganid aitavad kaasa, et inimesed, kes rikastuvad teiste inimeste mürgitamisega, selle eest ka vastutaksid.

Terviseameti peadirektor asetäitja Mari-Anne Härma lisas, et MMS ei ole kindlasti ravim ja selle kasutamisega kaasnevad kõrged terviseriskid.

Nii Pärnu kui Viljandi bussiootekodadesse on ilmunud reklaamplakatid, mis juhivad inimesi veebilehele, mis esitleb tõhusa koroonaravimina ainet, mis on tervisele ohtlik, ehk MMS-i, kirjutas Pärnu Postimees.

Veebileht koroonavabaeesti.ee on loodud 18. märtsil. Sama algatuse sotsiaalmeediakanalil palutakse inimestel teha annetusi COMUSAV EESTI MTÜle, et jõuda välireklaamiga igasse Eesti linna.

Nimetatud MTÜ juhatuse liikmed on Helen Ehandi ja Doris Vahtra. Ehandi ei leidnud täna pärastlõunal aega ajakirjanikuga telefonitsi vestlemiseks, kuid palus küsimused saata e-kirjaga.

Pärnu linnavalitsuse hinnangul on reklaam vastuolus reklaamiseadusega, sest sisaldab teavet, mis viitab veebilehele, kus esitatakse valeteavet kloordioksiidi kohta, mis võib mõjutada inimese tervist.

Sarkastilise postituse eelpoolmainitud plakatist tegi ka riigikogu liige Jürgen Ligi (RE).