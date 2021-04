Välisminister ei kommenteeri Hiina diplomaadi riigist väljasaatmist

"Välisministeeriumi poolt me selliseid väljasaatmisi ei kommenteeri. Ja vastavalt ei soovi ma ka seekord seda juhtumit kommenteerida," ütles Liimets ERR-ile.

Hannes Rumm kirjutas neljapäeval Maalehes avaldatud arvamusartiklis, et Eesti valitsus tegi mullu suve lõpul ebatavalise otsuse: diplomaadile sobimatu käitumise pärast saadeti Eestist välja Hiina välisesindaja, kuid seda otsust ei avalikustatud.

Hiina saatis vastuseks Pekingist minema Eesti saatkonna töötaja, kuid ka Hiina valitsus otsustas diplomaatide väljasaatmist mitte avalikustada.

Väljasaatmise hetkel välisministri ametis olnud Urmas Reinsalu (Isamaa) ei soovinud samuti juhtumit kommenteerida.

"Eesti kaitseb oma suveräänsust kõikehõlmavalt. Aga tema (Hannes Rummi - toim.) poolt konkreetseid osundusi ma ei pea vajalikuks kommenteerida," lausus Reinsalu.

Kaks nädalat tagasi selgus, et Harju maakohus mõistis tänavu 2. märtsil kokkuleppemenetluses süüdi ja kolmeks aastaks vangi mereteadlase Tarmo Kõutsi, kes tegutses Hiina sõjaväeluure heaks.

Kaitsepolitseiameti büroo juht Harrys Puusepp ütles siis, et kaitsepolitseiamet on viimastel aastatel rääkinud sellest, et ei ole Venemaa sugugi ainuke riik, kes oma luuramisega Eesti riigi julgeolekut ohustada võib.